SUKSESS: Narvik Hockey klarte seg bra i sin første sesong i toppserien i ishockey.

Narvik Hockey frykter Norwegian-kollaps

Nyvalgt styreleder Terje Feragen i Narvik Hockey har økt utgiftsbudsjettet for at toppserieklubben skal kunne stå i mot en ventet kraftig økning i flybillett-priser hvis Norwegian går dukken – som han er redd vil skje.

– Vi frykter at det vil bli veldig mye dyrere hvis Norwegian og konkurransen forsvinner. Nå er det dobbelt så dyrt som vanlig å fly til Nord-Norge. Det vil sikkert stabilisere seg. Men en flytur for oss vil medføre en ekstra kostnad på 100.000 kroner, det tror jeg faktisk, svarer Narvik Hockeys styreleder på spørsmål om hvilke økonomiske konsekvenser coronakrisen vil få for klubben.

Forrige sesong var reisekostnaden deres 150.000 til 200.000 kroner for en bortekamp, ifølge Terje Feragen.

Narvik Hockey – kalt Arctic Eagles – rykket for første gang opp til toppserien foran siste sesong. Get-ligaen tok brått slutt 12. mars. Sluttspillet i Get-ligaen ble avlyst. Narvik, som foran kommende sesong har ansatt tidligere Lillehammer-trener Mikael Kvarnström til å lede laget, lå lenge an til å kvalifisere seg for det.

På grunn av corona-krisen slapp klubben å spille kvalifiseringskamper mot bunnlaget Grüner og de to topplagene fra nivå to (1. divisjon) for å beholde plassen.

Hvordan neste sesong vil bli er imidlertid høyst usikkert for eliteseriens 10 klubber, som står uten varemerkenavn etter at Get valgte ikke å forlenge sin mangeårige sponsoravtale.

Narviks styreleder Terje Feragen, som 5. mai tok vervet etter to år som markedsansvarlig i klubben, forteller om usikkerheten som særpreger Narvik Hockey fire måneder før serien starter i normale tider.

Klubben har økt utgiftsbudsjettet foran sesongen 2020/21 på grunn av frykten for Norwegian-kollaps og høyere reisekostnader – opp to millioner, til drøyt 10 millioner kroner.

– 22 bortekamper medfører to millioner i økte kostnader, forklarer Terje Feragen.

Han påpeker at reisekostnadene også vil øke for motstanderne som kommer til Narvik. Han håper derfor at Narvik kan spille hjemmekamper lørdag – i stedet for søndag formiddag – slik at gjestene kan reise hjem søndag formiddag, som antakelig vil bli billigere.

Sportssjef Petter Salsten i Norges ishockeyforbundet er i ferd med å utarbeide forskjellige seriescenarier. Utgangspunktet er «normalen»: Start i begynnelsen av september, 45 seriekamper og best av syv kamper i sluttspillet. Alternativene er mange, for eksempel de tre første kampene til slutt, droppe «tilleggrunden» (den femte). Premisset er uansett tre uker treningsoppkjøring på is.

Styrelederen i Narvik Hockey håper de vil få anledning til å spille dobbeltkamper på bortebane, helst fredag og søndag. Han ser ikke for seg at seriespillet kan avvikles uten tilskuere på tribunene. Narvik kan klare seg med 500 publikummere, hvis det da er tillatt i henhold til smittevernreglene, men han tror det vil være økonomisk umulig for klubbene som er vant til betydelig høyere tilskuertall.

Pengene tilskuerne legger igjen i arenaene etter å ha løst billett, er livsviktige for klubbdriften.

Narvik Hockey må på sin side løse et enda et særproblem før seriespillet starter. Vanligvis spiller klubben treningskamper mot nærliggende klubber over grensen, i Sverige og Finland. Finnene har stengt grensene, 10 dager i karantene etter hjemkomst fra kamper i Boden, Luleå og Skellefteå er uaktuelt for Narviks deltidsarbeidende spillere.

– I Norge er det hundre mil til nærmeste motstander for oss, sier Terje Feragen og tenker på 1. divisjonsklubben Nidaros i Trondheim.

Forrige sesong hadde Narvik Hockey sponsorinntekter på 4,5 millioner kroner. Nå er målet seks millioner. Styreleder Terje Feragen understreker at «vi» er heldige som stort sett har beholdt alle sponsorene, «som skjønner at det blir tøft».

Blant nye økonomiske bidragsytere er Stavanger Oilers-sjef Tore Christiansen, som for noen dager siden gikk som sponsor ved sitt firma i oljeleverandørindustrien.

Ps! Utgiftene til fire dommere som må reise til Narvik vil også øke betydelig med eventuelt høyre billettpriser for fly. Narvik Hockey tidligere styreleder Stig Winther opplyser at to kvartetter dommere til to treningskamper i august foran forrige sesong har påført klubben en regning på 85.000 kroner totalt.

