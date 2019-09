GLEDELIG COMEBACK: Stavanger Oilers Tommy Kristiansen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Comeback-Tommy avgjorde for Oilers: – Bedre enn sex

(Stavanger Oilers-Storhamar 4–2) Tommy Kristiansen (30) feiret sitt comeback som Stavanger Oilers-spiller med å sette inn hjemmelagets fjerde mål i overtallsspill.

Med Storhamars Steffen Thoresen i utvisningsboksen, spilte Mathias Trettenes pucken til David Morley fra bak Luka Gracnar i Hamar-klubbens mål. Morley befordret den kjapt til Tommy Kristiansen. Med sin høyrefatning knallet han inn 4–2 i 48. spilleminutt.

– Jeg har mye følelser når jeg spiller. Nei – det var bedre enn sex, sier Tommy Kristiansen om scoringen i et intervju med TV 2 rett etter kampslutt.

Landslagsveteranen fra Sarpsborg spilte fire sesonger for Stavanger Oilers fra 2013 til 2017, før han prøvde lykken i Tyskland og vendte hjem til fødebyen. Etter halvannen sesong i Sparta var han tilbake i Stavanger foran denne sesongen. Han sto over Oilers to første seriekamper mot Manglerud Star og Stjernen, men var åpenbart klar foran comebacket tirsdag.

– Det var deilig. Vi øvde på det trekket på morran. Det var kult at det funka. Det er der jeg scorer alle målene mine (på det såkalte kontoret), sier Tommy Kristiansen om forspillet til kampens siste mål.

Første periode av oppgjøret mellom VGs seriegullfavoritt Stavanger og førsteutfordrer Storhamar ble en forrykende affære, foran et fullsatt Dnb Arena i oljebyen.

Høy fart, aggressivt, offensivt og ikke minst underholdende.

Alle fire ingrediensene lå i «kaken» da Hamar-klubbens Phil Marinaccio etter fem minutter toppet den med finte Stavangers landslagskeeper Henrik Holm ut i pølsebua, for så å skyve den første pucken i kassen.

Snaut to minutter senere utlignet hjemmelagets David Morley, etter en «hardt presset»-tabbe av Storhamar-backen Andreas Øksnes – før Stavanger-backen Patrik Ulriksen med smidig kølleføring dro pucken over på backhand og opp i nettaket bak Storhamar-keeper Luka Gracnar.

Og da var norsk ishockeys to tungvektere så vidt kommet i gang.

– Nå blir det bare bedre, selv om jeg synes vi var det beste laget, uttalte Stavangers populære og tilbakevendte sønn Tommy Kristiansen i et intervju med rettighetshaver TV 2 i første periodepause.

– Vi spiller tøff hockey, som vi gjorde under Petter, tilføyde han med referanse til Petter Thoresen som ledet Stavanger til gull på løpende bånd før han ble landslagssjef.

Og for øvrig er faren til Storhamars Patrick og Steffen Thoresen, for anledningen – i Robin Dahlstrøms skadefravær – i rekke med klubbens nyervervelse Tony Camaranesi.

Veteran Mikael Zettergren (37) prikket umiddelbart venstre stolpe bak Henrik Holm under innledningen av midtperioden. Men det var hjemmelaget som sto for de hvasseste målsjansene, og som strengt tatt burde ha lagt på til 3–1.

I stedet kunne Marinaccio utnytte en fæl «pasning» fra hjemmelagets kaptein Kristian Forsberg. Solo fra egen forsvarssone opptrådte kanadieren like kaldt og frekt som da han gjorde 1–0. Utligningen hans i 35. spilleminutt var enda en lekkerbisken.

30 sekunder før andre periodes slutt rettet Kristian Forsberg opp sin ferske misere. Fra bak Storhamars mål fant han David Morley med en bak ryggen-pasning. Morley spilte pucken videre til fremadstormende Nolan Zjac. Backen kunne greit sette sitt første mål som Stavanger-spiller; Luka Gracnar og Storhamar var totalt utspilt.

– Ja, det er surt altså. 30 sekunder igjen, og vi får ikke ut pucken, uttalte Mikael Zettergren etter 40 minutter.

Stavangers nye Hoff, Ludvig Hoff, mente de kom bedre ut i første periode, «for å være ærlig». Men han virket ikke å være i særlig tvil om at Oilers skulle sikre tre poeng til slutt, ved å følge kampplanen: Sterke rundt begge målene.

Tommy Kristiansen pådro seg en utvisning etter bare 24 sekunder i siste ordinære periode. I overtallsspillet ble Patrick Thoresen dratt ned foran Henrik Holm av Stavangers Brady Brassart, helt klart ureglementert (kølla mellom bena) – men det medførte null og niks.

Det også, sett med Hamar-øyne.

Storhamar fik en ny fem mot fire utespillere-sjanse da Dan Kissel ble utvist for tripping. Stavanger slo kontant fra seg igjen. Like kontant var Tommy Kristiansen, som sagt, da Oilers til slutt fikk sjansen fem mot fire utespillere.

