Analyse av hockeylandslaget: Fremtiden ser ikke lysere ut

BRATISLAVA (VG) Ishockeylandslaget står på stedet hvil og er et langt stykke unna det alltid uttalte målet om kvartfinaleplass, mens gapet til toppnasjonene blir større og større. Det vil ikke bli mindre i neste års VM i Sveits.

Det spilles i Zürich og Lausanne, fra 8. til 24. mai. Det vil si like sent som nå, og med like gode muligheter for toppnasjonene til å få med mange av sine aller beste spillere fra NHL.

I tillegg er Hviterussland og Kasakhstan tilbake i A-VM. Det vil innebære tilspisset konkurranse i bunnsjiktet. Med andre ord kampen om å unngå nedrykk. Det unngikk Norge denne gangen ved å slå Italia, det dårligste laget i VMs toppdivisjon på lang tid.

Petter Thoresens mannskap var nå marginalt bedre enn i mesterskapet i Danmark i fjor, da fraværet av Patrick Thoresen, Mats Rosseli Olsen og Andreas Martinsen – og offensiv styrke – var merkbart. Av dem som var med på å berge plassen i A-VM med seier (3–0) i siste kamp over Sør-Korea i Herning, var Ken André Olimb (skadet) og kanskje Anders Bastiansen (takket nei) savnet denne gangen. I tillegg forsvant viktig «trøkk» da Rosseli Olsen og Tommy Kristiansen på grunn av kneskader tidlig ble satt ut av spill her i Bratislava.

Med seier over Latvia i syvende og siste kamp tirsdag, vil Norge kunne dra hjem med ni poeng, 5. plass i gruppespillet og 10. plass sammenlagt, mot henholdsvis seks poeng, 7. og 13. plass for ett år siden. Uavhengig av poengene, virker det sportslige gapet imidlertid å være kolossalt stort til de beste – Sverige, Canada, USA, Finland, Russland, Sveits, Tsjekkia, til og med Tyskland.

Her er VGs terningkast på Norge etter seks VM-kamper og årsaker til at fremtiden for landslaget og norsk ishockey ikke ser lysere ut:

Keepere

Lars Haugen (32), Norges mangeårige førstevalg i mål, takket nei til VM etter å ha blitt østerriksk mester med Klagenfurt. Dermed rykket Henrik Haukeland (24) opp til selvsagt førstevalg. Han har kommet inn og vist seg som matchvinner i tidligere VM, og i sine klubblag i utlandet.

Denne gangen gikk det galt. Det var ikke alene Haukelands skyld. Da Henrik Holm, tidligere «fast» 3. keeper, kom inn som erstatter, gikk det bedre. Holm var meget god i første skjebnekamp mot Østerrike (5–3), og reddet Norge fra da utespillerne kom på hælene i den avgjørende skjebnekampen mot Italia (7–1).

Lars Haugen kan komme tilbake, og Lars Volden (26) kan fristes til comeback. Får han spille mye for Malmö i den svenske toppserien SHL kommende sesong, vil han være et logisk førstevalg. Med de to tilbake i kabalen og keeperkonkurransen, er sisteskansen Petter Thoresens minst problem.

Backer

Norges største problem nå, og med tanke på fremtiden. Savnet av en Ole-Kristian Tollefsen-type er stort. Dagens backer er for «snille» foran egen keeper og i forsvarssonen. Erlend Lesund (24), som skal spille for den svenske toppklubben Rögle neste sesong, er den nye generasjonens unntak.

Christian Bull (22) scoret hat trick mot Østerrike. Storhamar-backen har gode offensive kvaliteter, men mangler foreløpig den hardheten som vil gjøre han til en nummer én back i det kaptein Jonas Holøs (32 i august) sier takk for seg.

Holøs har spilt 14 VM-turneringer i A-gruppen siden debuten i 2006 (Tommy Jakobsen (48) fikk sin tid 18 i A og B-VM). Han har, rundt regnet, spilt mest av alle de siste 10.

Holøs tar ett år av gangen med hensyn til VM-deltagelse. Det vil ta en tid før noen er klar for å ta hans rolle. Foruten Bull, kan det være Emil Martinsen Lilleberg (18) fra Holøs’ moderklubb Sparta. Men det ligger langt frem i tid.

For tre år siden så det ut til at Johannes Johannesen (22, usikker til kampen mot Latvia pga. skade) kunne bli det. Stavanger-backens VM-debut i spann med bauta Tollefsen virket lovende. Etter fire VM og en OL-turnering, er det å håpe at han legger alen til sin vekst i sin nye klubb Düsseldorf i den tyske toppligaen DEL.

Mattias Nørstebø (23) kanondebuterte i VM for fire år siden. De siste par årene har han vært plaget av alvorlige skader. Svakt OL av den grunn i fjor, helt ute av det her i Bratislava. Fikk ikke ny kontrakt med det svenske mesterslaget Frölunda etter denne sesongen.

Alexander Bonsaksen (32) har vært sentral på landslaget siden han VM-debuterte som 22-åring. Skal spille i den finske toppligaen også neste sesong, og kan sikkert spille et par VM-turneringer til. Men denne var ikke et skritt i riktig retning. Oppofrende som alltid, men minus fire i pluss/minus-statistikken (på isen ved forlengs/baklengs med likt antall utespillere) – i likhet med Vålerengas back-poengkonge Stefan Espeland (30) – etter Norges 12 mål mot Østerrike og Italia er ikke bra.

Løpere

Mathias Trettenes (25) har i så måte vært god i 2019-VM: To mål, en målgivende og pluss to i pluss/minusstatistikken etter seks kamper. Den tidligere Stavanger-løperen har etter tre, riktignok målfattige, sesonger i utlandet tilegnet seg det robuste som glimrer med sitt fravær hos for mange av landslagskameratene.

Rekken med Trettenes, Thomas Valkvæ Olsen og Michael Haga (27) har til sammen gjort 12 målpoeng, før siste kamp mot Latvia. Det er «godkjent pluss». Haga imidlertid ikke innfridd forventningene på bakgrunn av hans sesong i svenske Mora og tidligere landskamper denne sesongen.

Det er fint å se på Haga, men han viser det ikke der motstanderen kan ta skade av det.

Valkvæ Olsen (spiller ikke mot Latvia etter hodesmell mot Italia): Ett mål og fire målgivende. Pluss i margen. Men i likhet med Haga, og paradoksalt nok (målpoengene tatt i betraktning), er det vanskelig å se hvilke planer han har for et samarbeid med rekkekameratene.

Et paradoks er det selvsagt også at Norges førsterekke med Patrick Thoresen (35), Mathis Olimb (33) og Sondre Olden (26) har vært tannløs. Det skal understrekes at Thoresen slet med en kneskade i flere uker før VM-starten, og at han har tatt et fornuftig defensivt ansvar.

Men null mål og null målgivende pasninger etter seks VM-kamper – der Norge har scoret 18 mål – er selvsagt oppsiktsvekkende, syv år etter at han ble VMs nest beste målpoengjeger – bak Russland Jevgenij Malkin – syv mål og 11 målgivende pasninger i løpet av syv kamper.

Olimb har for vane å glimte til, på godt og vondt. Her har det siste overskygget det første. Lillebror Ken André Olimbs (30) skadefravær kan være en årsak. Sondre Olden har i alle fall ikke levd opp til positive rapporter fra en halv sesong for Vienna Capitals.

Fjerderekken med Martin Røymark (32), Kristian Forsberg (33) og Niklas Roest (32, inn etter Mats Rosseli Olsens kneskade) har vært så god som en norsk fjerderekke bør være. Men det er verdt å legge merke til alderen i parentesene. Den varer heller ikke evig.

Alexander Reichenberg (26) faller inn i den for store kategorien «fiks, men uten pondus», som kan gi håp om at gapet til de store skal bli mindre med årene. Andreas Martinsen (28) har styrken som skal til for å uroe motstanderen, og han bruker den. Fem målgivende foran siste kamp er heller ikke å forakte. Han er på sitt beste mot de beste, men ikke god nok til å spille i NHL – som «alle» de beste hos de beste.

Det er det bare Mats Zuccarello (31) som er. «Zucca» spilte VM siste gang for tre år siden. Det spørs om han kommer til å gjøre det igjen.

Get-ligaens toppscorer er alderen tatt i betraktning heller ingen mann for fremtiden, men kan gjerne holde ut et par VM til. Tobias Lindström (31) har nyttig spisskompetanse. Han er god til å vinne dropper og har et effektivt skudd i overtallsspill. Tre mål og to målgivende pasninger etter seks kamper.

Trener

Petter Thoresen (57) startet jobben som landslagssjef med å lede Norge til OL i kvalifiseringen på hjemmebane høsten 2016. I 2017 endte VM-lagets hans på 11. plass, i 2018 på 13. plass, etter kvartfinalen mot gullvinner Russland (1–6) i OL. Her kan det bli 10. plass.

Har han ikke fått bukt med det han beskriver som «øyeblikkets konsentrasjonssvikt». Det vi si at Norges spillere og lagets formasjon – eller struktur – har falt sammen i de øyeblikkene motstanderne er blitt gitt anledning til å sette opp farten, høyne intensiteten og legge kraft i duellspillet.

Det har skjedd altfor ofte.

Hockeygutta har manglet en typisk positiv identitet. Med skadde Mats Rosseli Olsen, Ken André Olimb og Tommy Kristiansen på isen kunne det, med deres glød, sett annerledes ut.

Foran siste kamp mot Latvia har overtallsspillet vært svakt: To mål på 19 forsøk og 10 prosent uttelling, som gir 13. plass i den offisielle statistikken.

Undertallsspill: 12. plass.

Keepernes samlede redningsprosent 86,06 (Holm 89,31): 13. plass.

Norges spillere har fått av gårde få skudd. Ifølge statistikken har de gitt OK uttelling: 18 av 165 har endt i mål. Det gir en 7. plass totalt, vel å merke før siste kamp mot Latvia.

Petter Thoresen har som mål å få Norge til sitt fjerde OL på rad. Tre plasser står åpne bak de åtte høyest rangerte og kvalifiserte, samt arrangøren Kina. Norge får arrangere OL-kvaliken på hjemmebane i september 2020. Han må få orden på mye for at det skal bli en suksessreprise.

