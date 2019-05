HØYE FORVENTNINGER: Jonas Holøs (31) debuterte i VM for Norge i Latvia for 13 år siden. Mesterskapet i Slovakia 10. til 26. mai er hans 14. på rad. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Analyse: Kaptein Holøs må bli VM-sjefen

Ishockeylandslagets kaptein Jonas Holøs (31) må i sitt VM nummer 14 vise seg fra en bedre side enn han gjorde i generalprøven mot Slovakia tirsdag, der Norge tapte 3–2.

Norge møter stjernespekkede Russland i VM-premieren i Bratislava fredag. Det kan ende minst like nedslående (1–6) som i OL-kvartfinalen for et drøyt år siden. Men det vil ikke være så viktig å legge vekt på. Heller ikke om trener Petter Thoresens mannskap skulle stå uten poeng etter de påfølgende kampene mot Tsjekkia og regjerende verdensmester Sverige.

Det er de fire neste og i siste i gruppespillet mot Sveits, Østerrike, Italia og Latvia som vil være avgjørende for om «hockeygutta» skal klare målsettingen om kvartfinale - eller måtte ta den tunge veien ned til B-VM etter 13 mesterskap på rad i A-gruppen.

På bakgrunn av det «hockeygutta» viste mot vertsnasjonen i siste VM-test, er det liten grunn til å frykte det siste. På den annen side må Norge opptre skarpere hvis det skal være grunn til å håpe på det første, at det blir kvartfinale for første gang siden VM i Stockholm for syv år siden.

Slovakia - som ble verdensmester i 2002, men var nær ved å rykke ned på hjemmebane i 2011 - klarte alt for ofte å spille seg fri midt i banen fra midtsonen. De fleste gangene som resultat av norsk kommunikasjonssvikt.

Én gang skjedde det etter at kaptein Jonas Holøs mistet pucken på vei ut av egen forsvarssone. I stedet for å spille den fra seg, valgte han å drible som «sistemann». Det var i det hele tatt påfallende hvor ofte «bautaen» og nær like VM-erfarne Alexander Bonsaksen (32) slurvet i sine backposisjoner.

Norges kamper i VM-gruppespillet Norge spiller i gruppe B i Bratislava. Gruppe A spiller i Kosice (Canada, Finland, USA, Slovakia, Tyskland, Frankrike, Danmark og Storbritannia) Norge spiller mot: 10. mai: Russland, 11. mai: Tsjekkia, 13. mai: Sverige, 15. mai: Sveits, 17. mai: Østerrike, 18. mai: Italia, 21. mai: Latvia De fire beste går til kvartfinalene. Laget som ender sist i gruppespillet, rykker ned til B-gruppen i VM (kalt 1. divisjon). Sverige er regjerende verdensmester (vant også i 2017). Sveits tapte VM-finalen for Sverige i København i fjor. Vis mer vg-expand-down

Norges backer er med unntak av disse to stort sett urutinerte i VM-sammenheng. Holøs og Bonsaksen må i større grad enn nå «gå foran» for at keeper Henrik Haukeland skal få den hjelpen han trenger for å kunne bli den matchvinneren han må være i de avgjørende kampene. Her får keeper Haukeland høre det av Holøs og Bondsaksen etter å ha vært sint etter et baklengsmål:

Kort sagt må kaptein Holøs vise seg like eksemplarisk som han har hatt for vane å være. Han må bli VM-sjefen.

Mats Rosseli Olsen spilte ikke mot Slovakia. Han er klar åpningskampen. Patrick Thoresen er antakelig spilleklar til kampen mot Sverige eller forrige VMs finalist Sveits. Det vil gi en enda bredere og bedre offensiv styrke, som slett ikke var ueffen i generalprøven.

Løperrekene virket imidlertid litt ubalanserte. Spesielt den antatt beste med Mathis Olimb, Sondre Olden og Alexander Reichenberg. Det vil bli betraktelig bedre med Rosseli Olsen og Thoresen.

Historisk sett har Norge hatt vondt for å holde seg unna utvisningsboksen. Etter kampene mot Danmark (4–3 etter spilleforlengelse) for halvannen uke siden og Slovakia tre dager før VM, er det grunn til å frykte at de vil lide nederlag på grunn av «dumme» utvisninger.

I det lange løp vil det være fattigmanns trøst å vite at de er ganske gode til å spille i undertall.

Men det er godt å vite at de ser ut til å ha fått fasong på overtallsspillet.

Get-ligaens toppscorer Tobias Lindström (31) ble satt opp i perfekt avslutningposisjon et utall ganger før han endelig scoret i VM i fjor. Mot Slovakia lyktes han i tredje forsøk: Utligning til 2–2 på et perfekt utført direkte skudd, etter en presis pasning fra Jonas Holøs.

Ps! Mathias Trettenes utlignet til 1–1 i 47. ordinære spilleminutt, Tobias Lindström til 2–2 i 54. spilleminutt. Richard Panik ble matchvinner i spill tre mot tre utespillere etter 54 sekunder i spilleforlengelsen. Slovakia vant også straffeslags-konkurransen, som ble gjennomført etter avtale mellom lagene:

Publisert: 10.05.19 kl. 12:51