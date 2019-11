Lekker Zucca-assist i storseier: – Enorm pasning

(Minnesota Wild - Ottawa Senators 7–2) Mats Zuccarello feiret Thanksgiving med en strålende målgivende pasning i seieren over Senators.

Mats Zuccarello og Minnesota Wild var tilbake i «Twin Cities» fredag etter de to bortekampene i New York tidligere i uken, der nordmannen ble hedret av gamlelaget New York Rangers.

– Det var en emosjonell kamp for han, og den hyllesten han fikk sier noe om den personen han er, ikke bare hockeyspilleren. Han er litt av en lagspiller, sa Fox Sports-kommentatorene under fredagens kamp mellom Minnesota og Ottawa.

Denne helgen feires det Thanksgiving i USA, en helligdag som er ensbetydende med mye mat og late dager med idrett på skjermen. Og Minnesota-fansen som hadde samlet seg foran TV-en fikk se Zuccarello brenne en gedigen sjanse etter et kvarter. 32-åringen fikk pucken inne i målgården med målvakten helt ute av posisjon, men under hardt press fra Ottawas Dylan DeMelo klarte ikke nordmannen styre pucken mellom stengene.

40 sekunder senere satt den i stedet i andre enden. Nicholas Paul vartet opp med en eksepsjonell styring på et skudd fra Nikita Zaitsev, og fant det høyre krysset bak en forfjamset Alex Stalock.

Slik ble Zucca hyllet på mandag:

Fem minutter ut i andre periode hadde «Zucca» igjen åpent nett foran seg, men han brukte akkurat et tidel for mye til at svenske Anders Nilsson klarte å komme seg i posisjon og redde skuddet.

Ryan Donato vant derimot sin duell med den svenske målvakten like etter, og utlignet for Wild med et strålende solomål. Og da tok kampen fullstendig fyr.

For Senators var tilbake i ledelsen bare minuttet senere takket være Brady Tkachuk, men Minnesota Wild svarte kontant de også, med en nordmann i spissen.

Mats Zuccarello fikk pucken til venstre i sonen, og fant køllebladet til Jared Spurgeron foran mål med en prosjektil av en pasning. Kanadieren trengte ikke gjøre mer enn å flikke litt på håndleddet for å sende 2–2 i nettet bak Larsson.

– Det er en enorm pasning av Zuccarello, mente de amerikanske kommentatorene.

Se pasningen i videovinduet øverst i artikkelen.

Og bare to minutter etter det igjen var kampen snudd. Zach Parise klistret inn 3–2.

SLO TILBAKE: Zuccarello feirer sammen med lagkamerat Jared Spurgeron etter å ha samarbeidet om å utligne mot Senators. Foto: Harrison Barden / X02835

I tredje periode jaktet bortelaget på utligningen, men det betyr mye rom for motstanderen.

Wilds tredjerekke straffet et aggresivt Senators-lag knallhardt. Luke Kunin kom alene med Larsson, og sendte pucken opp i nettaket med et backhand-skudd. Så var det fjerderekka sin tur, og Ryan Hartman klistret 5–2 opp så langt opp i høyre kryss som det er mulig å få den. Eric Staal la på til 6–2 i overtall ti minutter før slutt, og Zuccarello var på isen da Jason Zucker vippet inn det syvende like etter.

Etter en tung sesongstart har virkelig Minnesota Wild fått fart på sakene nå. Med kveldens seier har de tatt poeng i åtte av de siste ti. Zuccarello har også kommet i gang, og står med 12 målpoeng - fem på de siste seks kampene.

Publisert: 30.11.19 kl. 00:42

