HJEMME IGJEN: Jaromir Jagr spiller nå i hjembyen Kladno i Tsjekkia. Sist sesong førte han dem til øverste divisjon. Foto: Jaroslav Ozana / TT NYHETSBYRÅN

Nå har den 47-årige legenden scoret i fem ulike tiår

Jaromir Jagr fyller 48 år neste måned. Søndag scoret han to ganger for sitt tsjekkiske lag – og har dermed gjort mål på høyt nivå i fem ulike tiår.

47-åringen er nå tilbake i hjembyen Kladno, som spiller i den øverste ligaen i Tsjekkia, en av verdens ishockeystormakter.

Det gikk bortimot 30 år fra hans første NHL-kamp til hans siste – og innimellom var han også innom den russiske hockeyligaen KHL.

Da Kladno vant 8–4 over Sparta Praha søndag, var han for første gang på isen i dette decenniet, og Jagr bidro med to mål og to målgivende pasninger.

Begge scoringene kom i powerplay.

Men la oss gå drøyt 40 år tilbake i tid:

Jaromir Jagrs ikoniske ishockeyreise startet i nettopp Kladno på slutten av 1980-tallet. I 1988/89 gjorde han sine første kamper og første målpoeng på seniornivå.

Med kommunistregimets velsignelse gikk han i 1990 til Pittsburgh Penguins.

Jagr bøttet inn pucker og hadde målgivende i Pittsburgh frem til 2001. Flere sesonger samlet han flest målpoeng i hele NHL.

1990-TALLET: Jaromir Jagr i aksjon for Pittsburgh. Foto: KEITH SRAKOCIC / AP

* Jagr var deretter i Washington Capitals i årene 2001–2004.

* Da NHL hadde lockout, var han innom Kladno og russiske Avangard Omsk.

* Deretter fulgte New York Rangers fra 2005 til 2008.

2000-TALLET: Jaromir Jagr i aksjon for New York Rangers. Foto: DON HEUPEL / AP

* Da KHL satset for fullt, spilte Jagr i Avangard Omsk fra 2008 til 2011.

* Så bar det til Philadelphia Flyers, en ny tur innom Kladno, deretter Dallas Stars og Boston Bruins.

* Vi har kommet til 2013, da han tok to sesonger for New Jersey Devils.

* Jagr hadde etter hvert passert 40 år, men han fortsatte i Florida Panthers.

2010-TALLET: Jaromir Jagr i aksjon for Florida Panthers. Foto: Gene J. Puskar / TT NYHETSBYRÅN

* NHL-karrieren ble avsluttet i Calgary Flames i 2017/18.

* Han dro hjem til Kladno og hjalp klubben tilbake til den øverste ligaen i Tsjekkia.

Ifølge Wikipedia hadde Jaromir Jagr 1921 målpoeng i NHL og 183 i Russland. I tsjekkisk liga står han med 171.

Han var søndag tilbake etter å ha vært skadet i seks uker.

– Jaromir ville spille overtallsspill. Alle vet at han har mye å bidra med der, sa Kladno-trener David Čermák på pressekonferansen etterpå, ifølge dkpittsburghsports.com.

– Jeg visste ikke hva jeg kunne forvente. Jeg hadde en skade jeg aldri har hatt før, sa Jagr selv.

Publisert: 13.01.20 kl. 11:35

