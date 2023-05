TUNG NEDTUR: De svenske spillerne etter tapet for Latvia.

Full krangel etter VM-fiaskoen: Blir kalt «drittunger»

Debatten raser i Sverige etter det oppsiktsvekkende og ydmykende kvartfinaletapet mot Latvia i hockey-VM.

Landslagsikonet Jonas Bergqvist kaller spillerne for «jævla drittunger» på Twitter, gjengitt av Aftonbladet:

– «Tre Kronor» spiller syv matcher i grunnserien. Ingen spillere jubler når de gjør mål. Det speiler for meg hvilken «passion» de har for hockey. I kvarten møter de et lag som lever på passion. Resultatet er gitt for meg. Akkurat nå føler jeg «jævla drittunger».

Sverige er utslått etter å ha blitt slått 3–2 av Latvia, som er i semifinalen i ishockey-VM for første gang i historien.

Jonas Bergqvist har ett OL-gull (Lillehammer 1994), tre VM-gull og nest flest landskamper av alle svenske ishockeyspillere gjennom tidene. Til Expressen sier Bergqvist:

– Dere fikk sjansen, men tok den ikke. Dere bør ikke synes synd på deres selv, men lær av feilen til neste gang. Nå er begeret fullt, nå har vi bommet for mange ganger, skjerp dere!

FIASKO: Sverige samlet rundt landslagssjef Sam Hallam og ass. landslagssjef Nicklas Rahm i kampen mot Latvia, som endte med et sensasjonelt tap.

Siden siste gull, i 2018, har Sverige ikke kommet på seierspallen i VM. Det gjør vondt i den ishockeygale nasjonen.

Spillere og trenere på landslaget er ikke fornøyd med uttalelsene til Jonas Bergqvist:

– Jeg stiller opp på min fritid og er borte fra mine barn der hjemme, sier forwarden Dennis Everberg til Helsingborgs-Dagblad.

«Tre Kronors» assisterende «general manager» Josef Boumedienne sier til Aftonbladet:

– Det får stå for hans regning.

Håkan Södergren, tidligere landslagshelt og kjent i Norge blant annet som sportslig leder i Vålerenga, blir av Aftonbladet sitert slik:

– «Tre Kronor» hadde et vel så bra lag som USA, Canada, Finland og Sveits. Det som skiller disse nasjonene er Tommy Sandlins gamle favorittuttrykk: «Motivasjon slår klasse». Det var ekstra tydelig i kampen mot Latvia. Uansett meritter, draftvalg eller lønn så er det den største drivkraften et lag kan ha.

Semifinalene spilles lørdag: Sensasjonslaget Latvia møter Canada i den første, Tyskland og USA gjør opp om den andre finaleplassen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post