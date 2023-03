Tommy Kristiansen (t.v.) og Stavanger Oilers herjet med Lillehammer tirsdag.

Oilers slo Lillehammer med 13 mål – Vålerenga økte ledelsen mot Frisk

Stavanger Oilers er på vei mot semifinale i ishockey-NM med 13-0-seier over Lillehammer. Vålerenga gikk også opp i 3-0 over over Frisk Asker med 6-2-seier.

NTB

Tommy Kristiansen scoret hattrick og leverte to målgivende pasninger da Oilers tok en knusende seier på hjemmebane tirsdag. Dermed må Lillehammer slå tilbake på hjemmebane torsdag for å forlenge sesongen, men de skal få det svært tøft. Oilers hadde full kontroll og ledet 10-0 allerede etter to perioder.

Vålerenga nærmer seg også semifinale med 6-2-seier over Frisk etter å ha ligget under to ganger. Fredrik Bjørndal sendte Frisk i ledelsen før Tommi Taimi utlignet. Mot slutten av andre periode fikk Vålerengas Tobias Lindström matchstraff etter en kollisjon med Frisk-keeper Nicklas Dahlberg.

Bobby MacIntyre sendte Frisk opp i 2-1 foran siste periode. Rasmus Ahlholm utlignet tidlig, før Filip Lalande sendte VIF i ledelsen. Deretter rykket VIF fra og vant til slutt klart.

Info Resultater i FjordKraft-ligaen tirsdag Storhamar – Manglerud Star 5–0

Stavanger Oilers – Lillehammer 13–0

Sparta Sarpsborg – Stjernen 5–1

Vålerenga – Frisk Asker 6–2 Vis mer

Fjorårets NM-finalist Storhamar slo Manglerud for tredje gang på rad med 5-0-seier på hjemmebane.

Oppgjøret mellom Sparta Sarpsborg og erkerival Stjernen kan også bli avgjort torsdag. Tirsdag sikret Sparta 3-0-ledelse da de vant 5-1 på hjemmebane. Sebastian Selin scoret to for Sparta.

Dermed står det 3-0 i alle kvartfinaleseriene, etter at hjemmelagene vant sammenlagt 29-3 tirsdag. Torsdag har alle bortelagene matchball.

