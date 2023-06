KOMPISER: Henrik Lundqvists (t.v.) og Mats Zuccarello sammen før Zucca-showkampen i 2018.

Zucca-kompis innlemmet i Hockey Hall of Fame

Den svenske hockeykeeperen Henrik Lundqvist (41) ble onsdag kveld innlemmet i Hockey Hall of Fame.

Det bekreftet organisasjonen på Twitter.

Lundqvist er den åttende svensken som har fått plass på den prestisjetunge listen. Fra før var Börje Salming, Mats Sundin, Peter Forsberg, Daniel Alfredsson, Nicklas Lidström, Daniel Sedin og Henrik Sedin medlemmer.

Den tidligere New York Rangers-keeperen ble tvunget til å legge skøytene på hylla etter 2020-sesongen grunnet en hjertefeil. Svensken er mest kjent for sine 15 år i New York-klubben, hvor han tilbrakte ni av dem sammen med Mats Zuccarello.

Lundqvist vant både OL- og VM-gull i løpet av karrieren, men klarte aldri å vinne Stanley Cup.