TIL SVERIGE: Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild gjester Stockhom og Avicii Arena (Globen) for NHL-kamper i november.

Zuccarello og Wild skal spille NHL-kamper i Stockholm

Mats Zuccarello og Minnesota Wild skal spille to av sine NHL-kamper neste sesong i Globen i Stockholm.

Det er kampene til Minnesota Wild mot Ottawa Senators og Toronto Maple Leafs 18. og 19. november som skal spilles i Avicii Arena som svenske Globen er døpt om til.

Som relativt fersk spiller i NHL for New York Rangers, spilte Mats Zuccarello to kamper mot Los Angeles Kings og Anaheim Ducks i Globen i oktober 2011.

Den norske hockeystjernen er for tiden opptatt med NHL-sluttspillet, der motstander Dallas Stars gikk opp til 3–2 i best-av-syv-serien natt til onsdag.

11. august blir det mulig å se Zuccarello i aksjon på norsk jord, når flere NHL-spillere samles til showkamp og Zuccarello All Star Games i DNB Arena i Stavanger.