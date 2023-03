Superveteranen Anders Bastiansen (42) har bestemt seg for å avslutte ishockeykarrieren når sesongen er over.

Anders Bastiansen legger opp etter NM-sluttspillet

Anders Bastiansen (42) har bestemt seg for å legge opp etter NM-sluttspillet. Det sier Frisk Askers superveteran til Budstikka.

– Jeg kommer til å legge opp etter denne sesongen. Jeg spiller ikke neste år, sier Frisk Asker-spilleren med 116 offisielle landskamper og godt over 1000 klubbkamper til Budstikka.

– Jeg tror rett og slett ikke at kroppen orker mer. Jeg har egentlig bestemt meg for lenge siden.

Bastiansen har i løpet av karrieren blitt nasjonal mester både i Norge og Sverige. Han har spilt også i Østerrike, men det startet og slutter i Frisk Asker. Han spilte sin første A-lagskamp for klubben for over 27 år siden.

Han vant SM-gull med Färjestad både i 2009 og 2011, og siste gang ble han kåret til sluttspillets mest verdifulle spiller.

Nå går han løs på et siste NM-sluttspill. Frisk Asker møter Vålerenga i best av sju kamper i kvartfinalen. Det kan være over etter fire kamper, men Bastiansen vil gjøre sitt for å forlenge karrieren til semifinaler og gjerne finale også.