FEMTE OG SISTE: Amerikaneren Todd Bjorkstrand (60) har ledet Stavanger Oilers siden sesongen 2018/19.

Bjorkstrand ferdig i Stavanger Oilers etter sesongen

Todd Bjorkstrand (60) går av som trener for serieleder Stavanger Oilers etter inneværende sesong. Det meddeler ishockeyklubben i en pressemelding fredag:

«Stavanger Oilers og Todd Bjorkstrand signerte vinteren 2022 en avtale som knyttet Bjorkstrand til klubben ut sesongen 2023/2024. Avtalen ble utformet slik at partene skulle ta en endelig beslutning om sesongen 23/24 innen utløpet av januar 2023. Vi kan i dag informere om at Todd Bjorkstrand og Oilers er enige om at inneværende sesong blir Bjorkstrand sin siste som trener for laget.»

Stavanger Oilers vant serie- og sluttspillet forrige sesong under Todd Bjorkstrands ledelse.

Amerikaneren kom til Stavanger Oilers fra danske Herning Blue Fox foran sesongen 2018/19. Han har også vært trener for Graz99ers i Østerrike.

Stvanger Oilers topper tabellen i ishockeyens Fjordkraft-ligaen med 23 seirer i ordinær spilletid etter 34 kamper. Med 73 poeng ligger de tre poeng foran Vålerenga på 2. plass og seks foran Sparta (to færre spilte kamper) på 3. plass.