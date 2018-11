Kreftrammede Boyle scoret NHL-hat trick mens temaet var «hockey bekjemper kreft»

(Pittsbrugh Penguins − New Jersey Devils 1-5) For ett år siden ble New Jersey Devils-spiller Brian Boyle (33) diagnostisert med leukemi. Natt til tirsdag nettet han tre ganger da Devils slo Pittsburgh Penguins.

At Boyle er tilbake i NHL , er ingen nyhet. Etter at 33-åringen i september i fjor ble diagnostisert med leukemi, kreft i benmargen, tok det ham bare to måneder før han var tilbake i spill, ifølge hockeysverige.se .

Legene sa det skulle ta opp mot 18 måneder før New Jersey Devils-spilleren kom til å bli friskmeldt, men etter ett år var kreften bekjempet.

Imponerende nok i seg selv, men timingen for hans hat trick mot Pittsburgh Penguins i natt kunne knapt vært bedre.

NHL har akkurat feiret 20-årsjubileum for tradisjonen «Hockey Fights Cancer» (hockey bekjemper kreft), temaet i Pittsburgh for kvelden var akkurat det, og kreftrammede Boyle benyttet sjansen til å virkelig vise seg frem.

Han scoret 2–1, 3–1 og 4–1-målet til Devils, og var følgelig en svært fornøyd mann etterpå.

– Jeg elsker slike netter. Virkelig, sier Boyle ifølge NHLs hjemmesider, og forteller om hvordan han har hatt det under behandlingen.

– Noen ganger føler man seg alene. Man kan havne på et mørkt sted mens man kjemper mot kreften... Det verste er at folk synes synd på deg. De vet ikke hva de skal si, og man har jo lyst til at de skal være komfortable rundt deg, sier Boyle.

– Jeg tror det er viktig å nå ut og stille spørsmål hvis du trenger hjelp. Og på generelt grunnlag synes jeg folk gjør en god jobb med å løfte hverandre opp, fortsetter han.

New Jersey Devils står med 13 poeng etter 12 runder. Det holder til en 12. plass (av 16) i Eastern Conference. Penguins ligger på 7. plass med 15 poeng på 13 kamper.

