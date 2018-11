SKADEPROBLEMER: Mats Zuccarello har gått glipp av flere kamper for Rangers med skade den siste tiden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Rangers i kjempeform uten Zucca – kan bli byttet bort

ISHOCKEY 2018-11-23T12:43:40Z

Med en skadet Mats Zuccarello har New York Rangers kommet på vinnersporet. Nå er han tilbake fra skade, men tiden på Manhattan kan gå mot slutten.

Publisert: 23.11.18 13:43

– Han blir nok sett på som viktig, og selger masse drakter, så selvfølgelig har han en fremtid i Rangers, men NHL er en kynisk verden, og når laget har prestert uten ham, kan en trade være lettere å gjennomføre, forklarer hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm.

Allerede i sommer begynte spekulasjonene om at Rangers ønsket å trade, altså bytte, Zuccarello. Redaktør for hockeynettstedet Nitten.no , Roy Kvatningen, skrev tidligere i november at det virket opplest og vedtatt at den norske forwarden blir tradet denne sesongen.

– NHL er ingen kjære mor, der må du levere hele tiden. Jeg tenker det kan være lurt for Mats å rekke kampen mot Philadelphia Flyers fredag. Der er det fjerdekeeperen deres som skal stå, så tror jeg det passer bra for ham å komme inn i et lag som fungerer, fortsetter Dahlstrøm.

Det mener også Zucca-kompis og tidligere Vålerenga-keeper Glenn Jensen. Rangers har vunnet fem av sine seks siste kamper. Det ene tapet kom mot New York Islanders, da spilte Zuccarello. Det gjorde han ikke i de fem triumfene, på grunn av en lårskade.

– Det bør han ikke bekymre seg for, han er en av de desidert beste spillerne på laget, og kjenner jeg Mats rett har han bidratt på en god måte utenfor isen og i garderoben, forklarer Jensen.

I et intervju med Rangers egen nettside, sier «Zucca» at han håper å være klar til Philadelphia-kampen som spilles 18.55 norsk tid fredag kveld.

– Jeg håper å være tilbake, men det er ikke kun opp til meg, det er et vanskelig lag å spille seg inn på nå, sier han i intervjuet.

New York Rangers er i strålende form med fem seire på de seks siste kampene, og har klatret opp på 2. plass i Metropolitan Division.

Philadelphia på sin side har fire strake tap, og mangler keeper Brian Elliott. Vi tror dette blir nok en opptur for Rangers, muligens med Zuccarello tilbake på isen.

