Svensk storspiller taper hundretusener hver dag

Når Toronto Maple Leafs spiller mot Ottawa Senators i natt, er fortsatt uten William Nylander (22). Han vil ikke skrive under ny kontrakt. Det koster ham ham nesten en norsk årslønn - per dag.

Ifølge hockeyreporteren Frank Seravalli på den kanadiske TV-kanalen TSN, taper William Nylander mellom 20 000 og 45 000 dollar pr. dag så lenge han er kontraktsløs. Det tilsvarer 165 000 til 370 000 kroner om dagen.

Nylander gikk på en standard nykommerkontrakt. Nå er han såkalt «restricted free agent», noe som betyr at Toronto er de eneste som i utgangspunktet kan tilby ham ny kontrakt. Men svenskens agent og ledelsen i Toronto blir ikke enige.

TSN-reporter Darren Dreger har hevdet at Nylander krever åtte millioner dollar pr. sesong (rundt 65 mill. kroner) - mens Toronto skal være villige til å strekke seg til et sted mellom seks og syv millioner dollar.

Nå holder Nylander formen ved å trene sammen med en skøytetrener og en annen hockeyspiller hjemme i Stockholm.

– Det er klart at man er sugen på å spille, sier han til Aftonbladet.

Tapet blir ekstra stort, fordi NHL-spillerne bare får betalt de 186 dagene som grunnserien pågår. Og den har altså startet nå.

– Det er selvfølgelig mye penger, men til syvende og sist må jeg gjøre det som min agent og jeg mener er det rette, sier Nylander.

– Jeg vil være i Toronto, sier 22-åringen som har gjort 61 poeng i grunnspillet i hver av de to siste sesongene.

Ikke så rart at han vil være i den kanadiske klubben, for mange eksperter regner blant favorittene til Stanley Cup-tittelen i et lag full av stjerner og med Mike Babcock som sjef i båsen. Toronto har ikke vunnet verdens mest prestisjefylte hockeytittel på 51 år, så en hel by vil eksplodere om det skulle skje.

En annen mulig utfordrer til den største pokalen, er fjorårets overraskelseslag Vegas Golden Knights. De åpnet sesongen med tap for Philadelphia Flyers og reiser nå til Minnesota.

– Den gode nyheten er at vi vet hva som gikk feil og hva vi må rette på, sa Vegas-spilleren Max Pacioretty til journalistene etter tapet.

– Vi løp imellom hele tiden. Vi lot dem få for mye rom, konstaterte Gerard Gallant.

