UTSLÅTT: Stavanger Oilers’ Philip Cornet har kommet underst i denne situasjonen, og mesterlaget måtte også gi tapt mot Frisk Asker i selve kampen. Henrik Ødegaard er Frisk-spilleren. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Både Oilers og Vålerenga slått ut av NM-sluttspillet

Publisert: 09.03.18 21:33 Oppdatert: 09.03.18 22:33

(Frisk Asker-Oilers 4–1, 4–1 i kamper, Lillehammer-Vålerenga 2–1, 4–1 i kamper) Etter seks kongepokaler på rad er det slutt i Stavanger. Oilers røk ut i kvartfinalen mot Frisk Asker. Også tradisjonsrike Vålerenga er ute.

Frisk var suverent best på egen is fredag kveld og vant 4–1. Dermed seiret de 4–1 i kvartfinaleserien mellom de to lagene.

Vålerengas 26 NM-titler hjalp heller ikke. Oslo-laget kjempet febrilsk mot Lillehammer, men det endte med tidlig hockeyferie - etter LIK-scoring i tilleggstiden.

Storhamar, Frisk Asker og Lillehammer er dermed klare for semifinalen, mens Sparta leder 3–2 i kamper over Manglerud Star og har én matchball i det siste kvartfinaleoppgjøret.

Med syv NM-titler og fire seriemesterskap siden 2010, inkludert «The Double» sist sesong med Pål Gulbrandsen bak spillerbenken i stedet for klubbens mangeårige suksesstrener Petter Thoresen, var fallhøyden stor for Stavanger Oilers.

Og de mislyktes. Kommentarfeltene var da heller ikke pene å lese under fredagens kamp mot Frisk i Asker. Og i hallen var det også noen plakater med klare meldinger til trener Gulbrandsen.

Det ble 1–0 ved Endre Medby - alene mot målvakt Henrik Holm. Så satte Vinny Saponari inn 2–0 bak en noe dekket Holm, og deretter gjorde Cato Cocozza 3–0 alene med den samme Stavanger-keeperen. I 3. periode scoret Eirik Salsten det som skulle vise seg å bli et trøstemål, for Patrick Wall økte til 4–1 for Askers stolthet. Frisk-keeper Nicklas Dahlberg hadde 27 redninger. Oilers’ Henrik Holm hadde 42 redninger, men slapp altså inn fire mål.

Trøsten for Oilers? De har et U20-lag som ligger an til å bli seriemester.

På Lillehammer sendte Simen Rønold vertene i ledelsen midtveis i 1. periode etter pasning fra Stian Nystuen. Vålerenga klarte å utligne snaut fem minutter før slutt ved Stefan Espeland, men amerikaneren Joey Benik avgjorde i tilleggstiden for Lillehammer.

Sparta var helt suverene hjemme i Sarpsborg mot Manglerud Star. De ga seg ikke før på 4–0. Dermed har østfoldingene 10–1 på de siste to kampene i denne kvartfinaleserien.

Kyle Osterberg gjorde 1–0, Greg Wolfe 2–0 og 3–0, og endelig Andreas Klavestad 4–0. Wolfe var i alt involvert i tre scoringer.

Fakta fra fredagens kamper:

Frisk Asker – Stavanger 4-1 (1-0, 2-0, 1-1), sammenlagt 4-1. 2075 tilskuere. Mål: 1. periode: 1-0 (7.30) Endre Medby (TJ Foster, Vinny Saponari). 2. periode: 2-0 (21.52) Saponari (Saponari), 3-0 (32.12) Cato Cocozza (Patrick Wall, Nick Pageau). 3. periode: 3-1 (40.51) Eirik Salsten (Mathias Trettenes), 4-1 (48.58) Wall (Medby). Dommer: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Marcus Wannerstedt, Ski. Utvisninger: Frisk 9 x 2 min., Stavanger 12 x 2 min. og 1 x 10 min.

Lillehammer – Vålerenga 2-1 e.f. (1-0, 0-0, 0-1, 1-0), sammenlagt 4-1. 1925 tilskuere. Mål: 1. periode: 1-0 (9.08) Simen Rønold (Stian Nystuen). 3. periode: 1-1 (55.22) Rasmus Ahlholm (Stefan Espeland). Forlengning: 2-1 (62.27) Joey Benik (Sondre Bjerke). Dommer: Roy Stian Hansen, Storhamar og Christian Persson, Ski. Utvisninger: Lillehammer 4 x 2 min., Vålerenga 2 x 2 min.

Sparta – Manglerud Star 4-0 (1-0, 2-0, 1-0), sammenlagt 3-2. 1818 tilskuere. Mål: 1. periode: 1-0 (13.37) Kyle Osterberg (Greg Wolfe, Christopher Henriksen). 2. periode: 2-0 (26.34) Wolfe (Kalle Ekelund, Osterberg), 3-0 (37.56) Wolfe (Niklas Roest). 3. periode: 4-0 (54.46) Andreas Klavestad (Kevin Sundher). Dommer: Tommy Søstumoen, Storhamar og Robin Berg, Stjernen. Utv: Sparta 6 x 2 min. og 1 x 10 min., Manglerud Star 8 x 2 min. og 2 x 10 min.