Hockeygutta raknet mot Sverige etter annullert «scoring»: – Fryktelig førsteperiode

Publisert: 15.02.18 11:00 Oppdatert: 15.02.18 15:40

ISHOCKEY 2018-02-15T10:00:01Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) (Norge-Sverige 0–4) De norske hockeygutta trodde de hadde redusert til 1–2 i tredje periode, men dommerne annullerte korrekt etter å ha studert TV-bildene. Da raknet det fullstendig for Norge.

– Jeg er faktisk litt overrasket over at det var såpass dårlig i første periode. Jeg trodde vi skulle takle stundens alvor litt bedre, men vi ble tenkende og ikke agerende. Da kom vi for sent inn i hver eneste situasjon i første periode, sier trener Petter Thoresen til VG.

Han trekker frem sønnen Patrick som den eneste som fullførte med skikkelige taklinger i de første 20 minuttene.

– Det er mange flere som er taklingsspillere enn teknikere på laget, og da må de gjøre den delen av jobben. Det vil skape selvtillit i laget, og det var mye bedre i andre periode. Alle skjønte vel at vi hadde blitt herjet med, og jeg er fornøyd med at vi hever oss, sier pappa Thoresen.

– Fra å være helt natta til å gjøre det såpass bra. Jeg er fornøyd med to perioder, men det var en fryktelig førsteperiode, konkluderer treneren.

– Vi sto og så på de første 10–15 minuttene. Det er 10–12 spillere fra GET-ligaen som trenger å kjenne litt på nivået. Vi blir stående å se på i starten, og det blir vi tatt på i dag, sier Patrick Thoresen til VG.

Norge reiste seg etter en meget svak åpningsperiode, og kom seg inn i kampen igjen.

– Vi begynte å krige, og vinne dueller. Det er den største forskjellen fra første og andre periode, sier Thoresen som var brukbart fornøyd med kampen til tross for dårlig uttelling:

– Vi må score mål, for hvis ikke får vi ikke til en dritt, slår KHL-proffen fast.

Enig i annulleringen

De hadde da også en scoring på gaffelen, og det kunne gjort det meget spennende på tampen. På stillingen 0–2, fem minutter ut i siste periode, satte Ken Andre Olimb pucken i nettet etter forarbeid av Patrick Thoresen.

Men i samme situasjon hadde storebror Mathis Olimb rygget inn i Sverige-keeper Viktor Fasth. En tilsynelatende klar «interference», men dommerteamet måtte faktisk studere og diskutere situasjonen i flere minutter før «scoringen» ble annullert. Mathis Olimb slapp for øvrig utvisning for forseelsen.

– Jeg synes det var en riktig annullering. Når man er nær keeperen, så er det som regel interference. Han (keeperen) ser jo ut til å ha på seg danseskøyter, men regelen får være «ikke rygg inn i keeperen», sier Mathis Olimb til VG.

Etter annulleringen gikk også luften ut av det norske laget, som hadde gjort en god midtperiode etter å ha ligget under 0–2 etter de første 20 minuttene.

To kjappe baklengs

To nye baklengsmål i løpet av 22 sekunder punkterte kampen fullstendig. Dennis Everberg og Mikael Wikstrand satte pucken forbi Lars Haugen etter henholdsvs 09.42 og 10.04 i tredje periode.

Det var brutalt for Norge som hadde hevet seg kraftig etter den svake førsteperioden der Pär Lindholm (06.29) og Anton Lander (17.46) sto for scoringene.

– Det er bare synd den førsteperioden ødelegger så mye, ellers så synes jeg Norge har vært bra med i matchen her. Vi henter oss bra, og kommer bra ut i andre (periode) og er bedre enn Sverige da, oppsummerte ekspertkommentator Espen Knutsen på Eurosports sending.

– Vi var vel enige om at vi ikke var i nærheten i første periode der. Det var pinlig til tider, og vi hang rett og slett ikke med. Vi var preget av alvoret, og måtte skjerpe oss. Jeg synes vi dominerte i andre periode, så det er synd vi ikke får med oss et par mål. Det synes jeg vi fortjente, sa keeper Haugen til VG etter kampen.

Finland neste

Norge møter Finland kl. 13.10 i morgen. Så er det kamp mot Tyskland natt til søndag, norsk tid.

– Vi får satse på at det blir tre gode perioder mot Finland. Vi må jo henge med fra start, og jeg tror vi kan ryste Finland. Men det blir tøft, og det vet vi på forhånd. Vi har vært nære på slå dem før, men skal krige fra start. Tyskland er vi jevne mot, og det er en match vi skal vinne, sier kaptein Jonas Holøs til VG.

Finland slo Tyskland 5–2 i sin åpningskamp.

– Den kampen skal vi studere skikkelig nå. Finland er vel minst like gode som Sverige, så da må vi heve oss, mener Petter Thoresen.