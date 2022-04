KANSKJE STØRSTE ØYEBLIKK: For Norge, da Alexander Bonsaksen ble OL-toppscorer som forsvarer i Pyeongchang.

Bonsaksen dropper ishockey-VM – blir TV-ekspert

Den norske ishockey-backen Alexander Bonsaksen (35) blir ikke å se for Norge i VM i Finland i mai. I stedet fortsetter han i TV-studio for Viaplay.

Av Vegard Aulstad

Publisert: Nå nettopp

Bonsaksen jobber for kanalen som ekspert også i fjor, da fordi han var hofteoperert og ikke kunne spille for Norge.

Han har spilt ti VM-turneringer og tre OL med flagget på brystet. Men i år ble belastningen på kroppen for stor - etter et tøft sluttspill for klubben KooKoo i Finland, hvor han var kaptein for laget.

– Det er en helhetsvurdering. Det startet opp tidlig i fjor etter operasjon, og kroppen har fått kjørt seg litt ekstra gjennom sesongen. Jeg har spilt med litt småskader. Så når jeg tenker at jeg vil fortsette med hockey til neste år også, så landet valget på å tenke slik, sier Bonsaksen til VG.

– Er det et farvel til landslaget?



– Det har jeg ikke bestemt meg om. Det får vi se neste år.

Han blir savnet som stemme i garderoben:

Etter åtte strake sesonger i utlandet har han nå bestemt seg for å flytte hjem til Oslo, der han har stiftet familie med den tidligere snowboardutøveren Silje Norendal.

Bonsaksen ble et velkjent fjes på TV allerede under begynnelsen på serien «Iskrigerne» på TV 2. Men det er ikke gitt at han signerer for gamleklubben i nye Jordal Amfi.

– Jeg har hatt en prat med Frisk Asker.

– Og hva svarer Vålerenga med?

– Vi har blitt enige om at vi skal ha et møte. Men det har vi ikke hatt enda.

Nå håper han Norge gjør det godt i VM, og at han selv greier å se laget med et analyserende blikk, utenfra.

TV-PAR: Både Silje Norendal (t.v) og Alexander Bonsaksen har figurert i Viaplays sportssendinger tidligere.

– Jeg syns det er gøy å prøve seg som ekspert, spesielt etter at jeg fikk gode tilbakemeldinger i fjor. Så får folk være enige eller uenige i det jeg sier. Jeg spiller hvertfall hockey fortsatt, så jeg bør vite hva jeg prater om.

– Bonsaksen var et meget hyggelig bekjentskap da han stilte som sylfersk ekspert hos oss i fjor. Han var både direkte, ærlig, verbal og humørfylt i vårt studio, og da han måtte kaste inn håndkleet også i år – sto vi klare med åpne armer. Med Bonsa på plass foran kamera blir våre sendinger enda bedre og enda mer underholdende, sier sportssjef i Viaplay, Kristian Oma.

Viaplay sender første VM-kamp på åpningsdagen 13. mai når Norge møter vertsnasjon Finland.