TREMÅLSSCORER: Stjernens Håkon Imset Stormli. Bildet er fra en tidligere kamp i Stjernehallen.

Avgjorde kvartfinalethriller med hat trick

(Stjernen-Lillehammer 7–5) Syv minutter før slutt ble tidligere Lillehammer-spiller Håkon Imset Stormli kreditert hat trick og sendte med det Fredrikstad-laget Stjernen til NM-sluttspillets semifinale - for første gang på 13 år.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

2–1 etter 10 minutter, 4–1 etter 29 minutter og 6–4 etter 53 minutter. Med de tre scoringene avgjorde i stor grad Håkon Imset Stormli (26) den høydramatiske, avgjørende kvartfinalekampen mot Lillehammer - som reduserte til 6–5 da det gjensto fire og et halvt minutt ved superveteranen Joakim Eidsa Arnestad(34).

Lillehammer tok ut keeper Trym Gran i et «desperat» forsøk på å utligne igjen. Men da kranglet, selvsagt, nærmest Mikael Mikalsen Stjernens mål nummer syv i tomt Lillehammer-bur.

Lillehammer burde ha avansert til semifinalen i NM-sluttspillet etter kamp nummer fem i kvartfinalen mot Fredrikstad-laget Stjernen. Men etter å ha ledet 2–0 i Stjernehallen, snudde hjemmelaget oppgjøret i sin favør, scoret tre mål på rad og vant 3–2. Etter kamp seks for to dager siden sto det 3–3 i kampserien best av syv etter Stjernen-seier 5–3 på Lillehammer.

Foran fullsatte tribuner i Fredrikstad satte Lillehammer en støkk i hjemmepublikum da Alexander Reichenberg - Stjernen-spiller forrige sesong - gjorde den avgjørende kampens første mål allerede etter 78 sekunder. Deretter måtte Ole Einar Engeland Andersen, Stjernens beste back, forlate isen med en skade (kom ikke tilbake). Det vippet likevel ikke sesongens serietoer av pinnen. Med Lillehammers Stig Kaltrud Nystuen i utvisningsboksen utlignet Austin Cangelosi i sjette spilleminutt.

ANFØRER: Stjernen-kaptein Andreas Heier.

Det oppsto ytterligere trykk i kjelen da hoveddommer Tommy Søstumoen gikk ned for telling etter å ha blitt taklet uforvarende av en Stjernen-spiller, og det kokte over i manesjen da Tyler Coulter elegant trakk seg fri med pucken bak Lillehammer-keeper Trym Gran og spilte den frem foran ham - til Håkon Imset Stormli.

Den tidligere Lillehammer-spilleren sveipet inn 2–1 etter bare 10 minutter. Hans tredje mål i sluttspillet.

Foran andre periode uttalte Håkon Imset Stormli at de hadde fått oppgjøret dit de ville - for to kamper siden.

– Jeg synes Lillehammer ser slitne ut, sa han i et intervju med rettighetshaver TV 2.

Alexander Reichenberg la ikke skjul på at han syntes det var en «breial» melding, og slo umiddelbart muntlig kontra.

– De kan si hva de vil. Vi kom hit med 7. plass på tabellen, nå er det kamp syv. Det er mange tøffe dueller og grining på Martinsen fordi han er stor og sterk, mente Reichenberg - med tanke på motstanderens angivelige klagemål mot lagkamerat Andreas Martinsen.

Den tidligere NHL-kjempen banet seg som alltid vei, også da han la den målgivende pasningen til Reichenbergs startmål - fra bak Jørgen Hanneborg i Stjernens mål.

Intensiteten avtok ikke akkurat de neste 20 minuttene. Lillehammer virket på ingen måte kjørt. Men ble hengende bakpå etter en hurtig spillevending i hjemmelagets regi, som høyrefattede Mikael Mikalsen kvikt ekspederte til 3–1 ved å sette pucken mellom bena på Hanneborg. Tre minutter senere kylte Håkon Imset Stormli inn - etter alt å dømme - spikeren i Lillehammer-kisten i overtallsspill fem mot fire.

Men nei da, Martin Gran så det ikke slik: Redusering 2–4 umiddelbart.

Og så rant det på med utvisninger, hit og dit. Lillehammer fikk de beste mulighetene til å utnytte det. Stjernen var på sin side gode i undertall. Men glapp defensivt fire mot fire. Med 3.40 igjen av 2. periode reduserte Emil Nyhus til 3–4, fikst frispilt av finske Frank Gymer.

Stjernens Mikael Mikalsen foran siste ordinære periode: – Vi kan ikke gi opp 4–1 så lett. Vi gir dem initiativet og må begynne på nytt igjen.

Lillehammers Andreas Martinsen: – Vi er bedre når vi ligger litt bakpå, og da går vi bare ut og kjører. Det blir morsomt de siste 20 minuttene.

Som sagt, så gjort.

Etter 82 sekunder fikk storvokste Sverre Rønningen (20) i vei et langskudd, for ikke å si vådeskudd. Pucken slingret seg forbi Jørgen Hanneborg, og så var de like langt: 4–1 var blitt til 4–4. Stian Kaltrud Nystuen var nær ved å sette 5–4 til gjestene. Sekunder senere gjorde Stian Nybraaten Hansen det - for hjemmelaget - etter målgivende pasning fra Mikalsen. Det var ikke over med det: Stormli 6–4, Eidsa 6–5, Mikalsen 7–5 ...