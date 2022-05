1 / 5 SOLID KEEPERSPILL: Juho Lammikko hindres av Norge-keeper Henrik Haukeland - som til tider sto som en vegg mot Finland. AMPERT: Magnus Brekke Henriksen og Saku Maenalanen kastet hanskene, noe begge måtte bøte med match-straff for. AMPERT: Magnus Brekke Henriksen og Saku Maenalanen kastet hanskene, noe begge måtte bøte med match-straff for. ÅPNET BALLET: Harri Pesonen sender pucken forbi Henrik Haukeland i 1. periode. HJEMMEJUBEL: De finske spillerne fikk mye å feire for i åpningskampen som vertsnasjon. forrige neste fullskjerm SOLID KEEPERSPILL: Juho Lammikko hindres av Norge-keeper Henrik Haukeland - som til tider sto som en vegg mot Finland.

Norge fikk bank av Finland i VM-åpningen: − Ikke godt nok

(Finland-Norge 5–0) Det startet så bra i åpningskampen i VM, men så kjørte Finland fullstendig over Norge.

Av Jostein Magnussen

– Det var en reality-sjekk for oss. Vi ser hvor nivået ligger. Vi er for dårlig i spillets avgjørende faser og det er på langt nær godt nok. Det er under enhver kritikk. I kveld er vi sure, så er vi klar for ny match, sier målvakt Henrik Haukeland til Viaplay.

Norge gikk ut i hundre mot regjerende OL-mester Finland i Tampere og burde tatt ledelsen i første periode, men stolpe og tverrligger og en våken Jussi Olkinuora i mål sto i veien.

I andre enden holdt Henrik Haukeland Norge inne i kampen med noen gode redninger. Det så bra ut frem til det 19. minutt. Da fikk Norge en tellefeil og Harri Pesonen fikk stå helt alene og kunne sende finnene i ledelsen fra kloss hold med 1.31 igjen av perioden.

– Jeg synes vi gjør en veldig god første periode. Der er finnene heldige som leder, sier landslagssjef Petter Thoresen til Viaplay.

I andre periode ble forskjellen større. Finnene var støtt og stadig i norsk sone. Norge klarte heller ikke å utnytte overtallet da Joel Armia ble utvist.

Med 8.21 igjen av 2. periode økte Finland. Toni Rajala skjøt knallhardt mellom beina på Max Krogdal og i hjørnet, utagbart for Haukeland.

3–0 var en gavepakke fra nordmennene. Norge var i ferd med å gjøre tre bytter da Tobias Fladeby mistet pucken. Den sjansen lot ikke finnene gå fra seg, og Hannes Björninen satte pucken i mål etter å ha blitt servert av Marko Anttila.

– Vi ble presset veldig tilbake, men det var to litt stygge personlige feil som gjorde at vi lå under 3-0, sier Thoresen.

– De er mye bedre enn oss og spiller enklere. I tillegg gir vi bort mål på enkle feil. Det er dårlig rett og slett, fastslo Mats Rosseli Olsen overfor Viaplay etter andre periode.

Det skulle imidlertid komme flere feil. Johannes Johannessen startet tredje periode med å pådra seg en utvisning ved å sende pucken over vantet. Noen sekunder senere sto det 4-0 etter at Joel Armia utnyttet overtallet.

Jere Sallinen sørget for en drømmestart for finnene med sitt 5–0-mål på tampen av sluttperioden.

Finland, som tapte VM-finalen i fjor mot Canada, mangler en rekke spillere som er opptatt med Stanley Cup. De slo Norge 5–2 under fjorårets VM.

Ekspertene til Viaplay, Alexander Bonsaksen og Roy Johansen, lot seg imponere av én nordmann i VM-starten: målvakt Henrik Haukeland.

– Det er en toppmålvakt som gjør at vi faktisk kan slå de store, mente Johansen.

– Han har vært helt enorm, fastslo Bonsaksen om Haukeland som hadde 27 redninger.

PS! Søndag formiddag skal Norge opp mot Storbritannia, mandag ettermiddag venter Latvia.