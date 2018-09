Hockey-sjokk i serieåpningen: Nyopprykkede Ringerike slo Frisk Asker

ISHOCKEY 2018-09-08T16:48:45Z

ASKER (VG) (Frisk Asker-Ringerike Panthers 4–5 etter straffeslagkonkurranse) Hønefoss-laget Ringerike Panthers viste at de er gode nok til å slå alle motstanderne i Get-ligaen.

Publisert: 08.09.18 18:48

– Ja, selvfølgelig. Ingen tvil, svarer Ringerikes trener Martin Boork (40) på spørsmål om han - på bakgrunn av at han liksom ikke vil ta av - er litt stolt.

– Men vi bryr oss ikke om hvem vi spiller mot. Vi spiller for et distrikt, der vi forsøker å sette hockeyen på kartet. «Hva» vi spiller for, ikke «mot» - det er greia. Vi prøver å skape en kultur. Det krever kjærlighet og entusiasme, tilføyer Martin Boork.

Han mener at alle hans til nå ukjente spillere viste det - kjærlighet og entusiasme - det mot langt mer navngjetne Frisk-spillere.

– Undervurderte dere Ringerike?

– Nei, jeg vil ikke si det. Men vi var ineffektive og jobbet ikke hardt nok, og så er det kanskje et tegn på at vi undervurderte dem. Det var ingen «katastrofekamp». Men det var unødvendig og frustrerende, svarer Frisk-nykommer Mats Frøshaug (30) på VGs spørsmål inne i hjemmelagets garderobe.

Foran 1463 tilskuere i Askerhallen gjorde tidligere Frisk-spiller Thomas Myhre Lystad (20) 4–4 i overtallsspill fem mot fire, etter målgivende pasninger fra Erik Vestman og Tobias Skaarberg.

I spilleforlengelsen «første målet vinner», begrenset til fem minutter, tre mot tre utespillere, fikk Frisk spille i overtall fire mot tre etter at Ringerikes Michael Söderberg ble utvist 2 + 10 minutter. Den fordelen klarte ikke hjemmelaget å utnytte.

Dermed straffeslagkonkurranse.

Den avgjorde – etter en rekke bom – Maximillian Petterson (23) for Ringerike Panthers elegant.

– Det blir litt klisjeer. Lagarbeid, blø for drakten, ikke gi opp. Jeg opplevde det ikke slik at Frisk undervurderte oss. De ville vise seg frem på hjemmebane, svarer svenske Martin Boork - sønn av Norges tidligere landslagssjef Leif Boork - på spørsmål om viktigste årsaker til Ringerikes to poeng.

Martin Boork tror muligens «hele Hockey-Norge» har vært mer opptatt av Lørenskogs farvel til toppserien og Narviks nei takk til å rykke opp som erstatter, enn 1. divisjonslaget som faktisk kvalifiserte seg for Get-ligaen i vår - nemlig hans Ringerike Panthers.

– Vi har vist at vi har et nivå som kan matche alle. Alle spillerne har en proff innstilling. Mange har nok lurt litt på hva et lag fra 1. divisjon kan stå for. Men det er 47 kamper igjen, og kjenner jeg Sjur (Sparta-trener Nilsen) rett, vil nok de være godt forberedt, sier Martin Boork med tanke på Ringerike neste kamp.

Den går på hjemmebane i Schjonghallen på Hønefoss torsdag.

Oppgjøret i Asker lørdag ettermiddag startet med et såkalt sjokk da Michael Söderberg (26) i overtallsspill fem mot fire plukket opp en retur fra Frisk-keeper Nicklas Dahlberg og scoret historiens første toppseriemål for Ringerike Panthers.

Det fortsatte med Frisk-utligning og det ene målet etter det andre og altfor mange utvisninger.

Vålerenga-Lillehammer søndag Get-ligaen består av ni lag sesongen 2018/19 etter at Lørenskog ikke fikk innvilget lisens for spill i toppdivisjonen og 1. divisjonsklubben Arctic Eagles fra Narvik takket nei til å overta plassen. I åpningsrunden spilles følgende kamper: Frisk-Ringerike Panthers (4–5 etter straffeslagkonkurranse), Vålerenga-Lillehammer (søndag), Storhamar-Stavanger Oilers, Stjernen-Sparta (tirsdag). Antall seriekamper: 48 (45 forrige sesong, med 10 lag)

2–2 etter første periode var greit. Det ville ikke vært ugreit om nykommeren fra Hønefoss hadde ledet.

22 sekunder inn i midtperioden presenterte imidlertid Frisk-nykommer Shawn Szydlowski (28) seg – pang! Med høyrefatning på køllen sveipet amerikanske «Syd» pucken knallhardt i krysset fra syv til åtte meters hold.

Unødvendig å tillegge at Ringerikes svenske keeper Johan Kallio (23) var sjanseløs: 3–2. Fire minutter etter det kom Frisks fjerde mål ved 21–åringene Viktor Granholm (mål) og Sebastian Johansen (målgivende).

Frisk-keeper Nicklas Dahlberg sank ned på kne da Ringerikes tidligere Frisk-spiller Nils Fuglesang (20) skjøt pucken opp i venstre kryss bak ham: 3–4.

Foran siste ordinære periode var det med andre ord temmelig åpent med tanke på endelig utfall.

Martin Boork fikk ikke den starten han nok hadde ønsket innledningsvis de siste 20 minuttene. Men spillerne hans red av utvisningen etter to minutter uten for mye bry. Frisks nye trener, Scott Hillman, fikk det på sin side ikke så komfortabelt etter at hans Viktor Granholm ble utvist.

Med ni minutter igjen av ordinær spilletid sørget tidligere Frisk-spiller Thomas Myhre Lystad for Ringerikes fjerde mål i spill fem mot fire utespillere.

– Det er vanskelig å si hva som gikk galt. Men vi slapp inn tre mål i box play (undertallsspill). De var i alle fall gode i overtallsspill. Vi var litt late i skøytegåingen. Det er det som gjør at vi sitter her nå med ett poeng, sier Mats Frøshaug til VG.

Etter ordinær spilletids slutt jublet Ringerike-spillerne for minst ett poeng. I spilleforlengelsen ble det null mål, før Ringerike scoret to mot Frisks ene i straffeslagkonkurransen. Maximillian Petterson ble matchvinner og sørget for to poeng til Panthers i premieren.