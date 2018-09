NESTEN: Djurgårdens Jacob Josefsson utlignet da det gjenstod 82 sekunder av ordinær spilletid. Patrick Thoresen (t.v) og keeper Oskar Östlund er for sent ute til å stoppe ham. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Patrick Thoresen etter sekunddrama: - Vi ble spist opp

ISHOCKEY 2018-09-02T18:31:35Z

HAMAR (VG) (Storhamar-Djurgården 2–3 etter spilleforlengelse) Steffen Thoresen (33) gjorde 2–0 i begynnelsen av siste periode foran 4766 tilskuere, men det svenske topplaget reduserte og utlignet i løpet av kampens åtte siste ordinære spilleminutter - og avgjorde den da det gjenstod 11 sekunder av spilleforlengelsen.

Publisert: 02.09.18 20:31 Oppdatert: 02.09.18 21:40

Eller sudden death, første mål vinner.

Marcus Davidsson ble matchvinner da han temmelig uhindret kunne plassere pucken opp i høyre kryss bak Storhamar-keeper Oskar Östlund. Dermed måtte Hamar-laget ta til takke med ett poeng, etter nærmest å ha hatt tre i lommen.

– Jeg synes vi ga bort initiativet etter at Steffen (lillebror Thoresen) gjorde 2–0. Vi klarte ikke å løse opp press og ble «spist opp». I andre periode var vi kanskje det beste laget, og - det er kanskje litt rart å si det - men vi er dritt skuffet etter å ha tapt for et så bra lag som Djurgården, sier Patrick Thoresen (34) til VG etter kampen.

Storhamars trener Fredrik Söderström sier at at han er litt stolt, selv om han selvsagt er skuffet.

– Vi trodde på oss selv og gjorde mye bra. For det hadde vi fortjent mer enn ett poeng. Man blir straffet «stenhårdt» for feil på dette nivået. Djurgården er et at Sveriges beste lag. Vi begynte å tvile litt på oss selv da de gjorde 1–2, sier Fredrik Söderström.

Patrick Thoresen, som utlignet til 2–2 og ble matchvinner som enestående målscorer i straffeslagkonkurransen mot Tappara fredag, mener målene Hamar-laget slapp inn helt mot slutten av oppgjøret mot hans tidligere klubb var «litt slurvete».

– Vi opptrådte halvhjertet. Men når vi får lagt dette litt bak oss, er det bra å ha tatt tre poeng totalt mot Tappara og Djurgården. Vi kjemper fortsatt om å kunne avansere (til play off). Men det kunne ha vært godt med fem poeng, tilføyer Storhamars kaptein.

Alene med Robin Jensen fant Steffen Thoresen en åpning mellom bena på Djurgården-keeperen to og et halvt minutt inn i tredje periode. Målgivende pasning: Mikael Dokken.

Det svenske topplaget reduserte til 1–2 da det gjenstod snaut åtte minutter etter pasningslurv av backen Aaron Irving, før de utlignet da det gjenstod 82 sekunder av ordinær spilletid - som følge av at Storhamar kom på halvdistanse foran Oskar Östlund.

Djurgården kom til Hamar med seier 6–1 over tsjekkiske Ocelari Trinec i sin første kamp.

– Jeg synes Storhamar gjorde en veldig god kamp. Vi slet med måten de var organisert på. Det var en en kul ramme rundt kampen. Nesten 5000 tilskuere er «grymt», sier Djurgårdens trener Robert Ohlsson til VG.

Han mener at spillerne hans «bjöd» Steffen Thoresen på 2–0 og at Storhamar ble passive da spillerne hans reduserte til 1–2, og at «Thore» - det vil si Patrick Thoresen - «er en av Europas beste spillere».

– Han bar dem (Storhamar) i første halvdel av kampen, mener Robert Ohlsson.

Östlund (26) var viktigste årsak til at det ikke ble noen scoringer i løpet av kampens første 20 minutter. Hjemmelaget var med hensyn til millimeter nærmest scoring da klubbens nye back Joel Johansson traff venstre stolpe bak Djurgårdens keeper Robin Jensen (22) med et backhandskudd.

Storhamar var på tross av skuddstatistikken 5–17 i favør Djurgården ikke uefne i angreps-sonen. Hjemmelagets offensive trøkk var ikke til å kimse av.

Kampbildet, med et overtak til Djurgården, vendte fra starten av 2. periode da Storhamar ble tildelt overtallsspill igjen; Patrick Thoresen, Aaron Irving og Mikael Zettergren banet nærmest vei for trener Fredrik Söderströms andre overtallsoppstilling, med blant andre veteran Christian Larrivée og nyervervelsen Jens Jakobs. Joel Johansson, også han ny siden forrige sesong, smelte pucken opp i nettaket bak Robin Jensen i 28. spilleminutt.

Tredje periode åpnet med en kalddusj, for Djurgården, da Steffen Thoresen fikk pirket pucken mellom bena på Jensen.

Yes, jubelen sto i taket.

Det første stilnet da Daniel Brodin reduserte da det gjenstod snaut åtte minutter av ordinær spilletid. Og enda en gang da Jacob Josefsson utlignet med ett minutt og 22 sekunder igjen å spille - fra en posisjon der han fikk påfallende god tid til å sikte og skyte.

I spilleforlengelsen, tre mot tre utespillere, var Patrick Thoresen nær ved å bli matchvinner da det gjenstod halvannet minutt. Men det var Marcus Davidsson som ble det da han klinket pucken opp i krysset bak Oskar Östlund - 11 sekunder før det kunne ha blitt straffeslagkonkurranse.

32 europeiske klubber Champions Hockey League består av 32 europeiske klubblag. De sportslig sette beste nasjonene, med fem svenske lag i spissen, er representert ved flest lag. Storhamar, som vant Get-ligaens serie og sluttspill forrige sesong, er Norges representant. 16 lag - de to beste fra hver av åtte grupper - går videre fra det innledende gruppespillet (dobbelt serie) til den såkalte play off-runden. Deretter følger 1/8-finalen og så videre. Storhamar innleder i gruppe E. Den består foruten Hamar-laget av det finske topplaget Tappara Tampere, Djurgården - som Patrick Thoresen og Espen «Shampo» Knutsen har spilt for - og tsjekkiske Ocelari Trinec. Storhamar innleder med fire kamper fra 31. august til 9. september: Hjemme mot Tappara (3–2/straffeslag), hjemme mot Djurgården (2–3 etter spilleforlengelse), borte mot Tappara og borte mot Djurgården. Etter et spilleopphold på en måned møter Storhamar Ocelari Trinec borte og hjemme 9. og 11. oktober-.