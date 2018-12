ELEGANT: Målscorer Thomas Valkvæ Olsen (i midten) blir gratulert av Jørgen Karterud (t.h) og Stefan Espeland etter sitt 4–0 mål i andre periode mot Hviterussland torsdag kveld. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Hockeygutta vant åpningskampen lett

LØRENSKOG (VG) (Norge-Hviterussland 6–1) Thomas Valkvæ Olsen (25) slo ettertrykkelig fast at Petter Thoresens ishockeylandslag var et godt hakk bedre enn Hviterussland da han etter en frekk dribling satte inn 4–0 halvveis i Norges første kamp i firenasjonersturneringen på hjemmebane.

– Dette var kanskje ikke det beste hviterussiske laget vi har spilt mot. Men vi startet bra, før vi slurvet litt i egen sone i andre periode. Lars (Haugen) var imidlertid stabil og sto bra i mål, oppsummerer kaptein Jonas Holøs til VG.

Hviterussland rykket ned fra VMs øverste divisjon forrige sesong. Petter Thoresens ishockeylandslag beholdt plassen i A-VM med et nødskrik etter seier over Sør-Korea i siste kamp i danske Herning.

Historisk sett har imidlertid hockeygutta slitt mot hviterusserne.

Gjestene slet likevel mest i vertskapets første kamp i firenasjonersturneringen torsdag kveld i Lørenskog ishall. Etter syv minutter spilte Lillehammer-løperen Alexander Reichenberg pucken frem til Storhamar-kaptein Patrick Thoresen , som ikke spilte siste VM, foran Mikhail Karnaukhov i Hviterusslands mål.

VM i Bratislava 10. mai Ishockeylandslaget møter Hviterussland torsdag, Ungarn fredag og Frankrike lørdag i en firenasjonersturnering i Lørenskog ishall. Med unntak av Mats Zuccarello, Andreas Martinsen (NHL), keeper Henrik Haukeland (Finland), Eirik Salsten (Storhamar), Mathis Olimb (Skellefteå) og Ken André Olimb (Tyskland), stiller landslagssjef Petter Thoresen med sitt antatt beste lag. Lillehammers Jacob Lundell Noer måtte melde forfall etter at han pådro seg en hjernerystelse i Get-ligakampen mot Sparta sist søndag. VM denne sesongen går i Bratislava fra 10. mai. Norge møter blant andre regjerende verdensmester Sverige og forrige VMs finalist Sveits i det innledende gruppespillet.

Thoresen måtte stanses med ureglementerte midler.

I overtallsspillet sveipet Stavanger Oilers -backen Johannes Johannesen inn 1–0. Fem minutter senere sørget Jørgen Karterud (Karlskrona i Hockeyallsvenskan) for Norges mål nummer to, etter målgivende pasninger fra Vålerenga-back Stefan Espeland og Mora-løperen Michael Haga.

Mellom målene bidro keeper Lars Haugen – nå i østerrikske Klagenfurt – i sterk grad til at hviterusserne ikke klarte å utligne.

16 sekunder før første periodepause ble Thomas Valkvæ Olsen, til daglig måltyv i svenske Leksand, revet over ende da han kom alene med pucken mot keeper Karnaukhov. Straffeslag, som Vålerenga-kaptein Tobias Lindström – som skjøt mye men scoret få mål i 2018-VM i mai – plasserte enkelt og elegant bak Karnaukhov.

I midtperioden opptrådte Norge mer avmålt. Inntil Thomas Valkvæ Olsen satte i gang en liten solorunde i Hviterusslands forsvarssone. Den avrundet han med en fiks puck til skøyte-dribling, før han lirket inn 4–0 i 33. spilleminutt.

Hviterussland fikk en god sjanse til å redusere da Vålerenga-spillerne Andreas Stene og Villiam Strøm måtte sone to utvisningsminutter hver og delvis samtidig. Lars Haugen reddet det som kom, som det heter.

Stene og Strøm var faktisk på isen, sammen med Stefan Espeland, Martin Røymark og Tommy Kristiansen, da Nikita Feoktistov scoret Hviterussland første mål med 14 minutter igjen å spille av kampen.

Det ville Michael Haga, en av Norges mest pigge og kåret til Norges beste spiller, ikke la stå uimotsagt. Noen minutter senere scoret han oppgjørets sjette mål etter avgjørende pasninger fra Patrick Thoresen og Alexander Reichenberg.

Ikke nok med det.

Tobias Lindström trengte bare fire sekunder i overtallsspill for å gjøre det siste: 6–1 så å si rett fra dropp i Hviterusslands sone. Målgivende pasning til en helt fristilt «Tobbe»: Kaptein Jonas Holøs.

– Det er ikke hver gang vi scorer seks mål. Det er gledelig. Pluss at vi legger ned hardt arbeid i bunn. Det gleder meg også å se at Alexander Reichenberg er så sterkt tilbake etter sin skade. Jonas Høløs er også solid, og Michael Haga bekrftet at han har hatt en fin sesong i Mora, forklarer landslagssjef Petter Thoresen til VG.

PS! Norge spiller mot Ungarn fredag klokken 20.00 og Frankrike lørdag klokken 16.00. Frankrike slo Ungarn 3–0 i turneringens først kamp torsdag.