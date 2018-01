TRENER: Petter Thoresen er landslagstrener i hockey og offentliggjorde onsdag sin OL-tropp. Foto: Magnussen, Jostein

Thoresen avfeier «familie-uttak»: – Tar ut det beste laget

Publisert: 24.01.18 16:52

ISHOCKEY 2018-01-24T15:52:25Z

Norges hockeytrener Petter Thoresen må tåle spørsmål om familie-favorisering etter at han tok ut sønnen Steffen Thoresen i OL-troppen.

Landslagstrener Petter Thoresen tok med både Patrick og Steffen i den 25 mann store OL-troppen.

– Det sier seg selv at Patrick er med. Men når mindre gode spillere med familiære relasjoner til landslaget blir tatt ut, så forstår jeg at det blir stilt spørsmål, sier Erik Follestad Johansen, tidligere Vålerenga-spiller.

– Det ser ut som et bra uttak, men jeg setter spørsmålstegn ved at Steffen er tatt ut. Han er ingen dårlig hockeyspiller, og en suveren fyr, men jeg synes ikke at han forsvarer en plass i OL-troppen. Det er ikke hans skyld. Han må bare takke og bukke, fortsetter Follestad.

– Ingen betydning

Slik begrunner Thoresen uttaket av sønnen Steffen:

– Det er enkelt og greit at han har gjort en god sesong for Storhamar. Han har en spillerprofil vi var ute etter med litt mer fysikk og duellstyrke. Han vil fungere i en rolle i tredje eller fjerde rekke, sier landslagssjefen til VG.

– Hva har det å si at han er din sønn?

– Det har ingen betydning. Jeg vet at folk vil henge seg på den varianten. Men vi tar ut det laget som vi tror er best for oss. Da må jeg legge til side at du stiller slike spørsmål. Jeg må svare og gå videre. Jeg prøver å være ærlig og gjør det jeg tror er best for laget. Jeg forstår at folk setter spørsmålstegn ved det. Det får dem bare gjøre, svarer Thoresen.

Også Eirik Salsten, sønnen til sportssjef Petter Salsten, er med i OL-troppen.

– Petter Salsten er ikke med tar ut laget, så det har ikke noe si. Eirik er også en spiller som var med i OL-kvaliken og spilte veldig godt, sier Petter Thoresen .

Toppscorer vraket

Thomas Valkvæ Olsen er toppscorer i Allsvenskan, men Södertälje-spilleren er ikke tatt ut.

– Det er sånn det er. Akkurat nå er skuffelsen veldig stor, men jeg må bare jobbe videre så får vi se om fire år. Det blir mange defensive kamper for Norge og der har ikke jeg styrkene mine, sier Olsen til VG.

Han tror ikke uttaket av Steffen Thoresen og Eirik Salsten har noe å si.

– Det blir feil å si det sånn. Man må ha spillere som passer til måten de kommer til å spille på. Det skjønner jeg. Jeg kjemper mot gode spillere som Olimb-brødrene (Mathis og Ken André), Patrick Thoresen og Mats Rosseli Olsen, forteller Olsen.

Fakta OL-troppen: Målvakter: Lars Haugen Henrik Haukeland Henrik Holm Backer: Alexander Bonsaksen Stefan Espeland Jonas Holøs Johannes Johannesen Erlend Lesund Mattias Nørstebø Daniel Sørvik Henrik Ødegaard Løpere: Anders Bastiansen Kristian Forsberg Ludvig Hoff Tommy Kristiansen Ken André Olimb Mathis Olimb Mats Rosseli Olsen Aleksander Reichenberg Niklas Roest Martin Røymark Eirik Salsten Patrick Thoresen Steffen Thoresen Mathias Trettenes

– Thomas er en god spiller. Vi har prøvd han på landslaget, men jeg føler ikke det er stor nok plass til han i de to første rekkene mine. Da bruker jeg noen mer defensive spillere, forklarer Petter Thoresen.

VG har spådd at Norge kan kjempe om OL-medalje, mens Thoresen sier kvartfinale er ambisjonen.

– Haha, bronse er et hårete mål, men det er herlig med optimisme. Vi skal gjøre så godt vi kan, lover Thoresen.

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.