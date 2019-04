MESTERSKAP: Her jubler Mathis Olimb for mål i VM i fjor. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

NENT Group sikret seg hockey-VM

I går skaffet NENT Group seg flere vintersport-rettigheter fra NRK. I dag kom nyheten om at mediekonsernet skal vise hockey-VM de neste fem årene.

Oppdatert nå nettopp







Det kommer fram i en pressemelding torsdag morgen.

– Sportsinnhold samler seerne foran TV-skjermen, og vi er svært fornøyde med rettighetene vi nå har sikret oss. Rettighetene til ishockey-VM passer perfekt inn i rekken av de nyervervede vintersportsrettighetene og ellers sterke hockey-rettighetene vi tilbyr på NENT Groups kanaler og plattformer, sier administrerende direktør i NENT Group, Vegard Klubbenes Drogseth i pressemeldingen.

les også NENT Group overtar NRKs vinter-rettigheter: – Vi er selvfølgelig skuffet

Hockey-VM i mai vil bli vist på Viasat 4, Viasport og Viaplay i mai. Norges kamper vil bli vist på Viasat 4.

NENT Group har tidligere vist hockey-VM flere ganger. De sitter også med rettighetene til NHL (hockeyligaen i USA/Canada) og KHL (hockeyligaen i Russland).

Slik tapte Norge mot Sverige i går:

NENT Group annonserer dette dagen etter at det ble klart at de overtar store deler av NRKs vintersport-rettigheter. Fra 2021 vil verdenscupen i alpint, langrenn, skihopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski bli sent på NENT Groups flater.

Publisert: 12.04.19 kl. 10:43 Oppdatert: 12.04.19 kl. 11:00