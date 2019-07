MÅLSCORER: Mats Zuccarello i aksjon under «kjendiskampen» på Norway Cup onsdag. Foto: Fredrik Hagen

Zucca-sjef har fått sparken: – Har ingen betydning for meg

EKEBERG (VG) Mannen som hentet Mats Zuccarello (31) til Minnesota Wild er ferdig som daglig leder i klubben.

– Det er alltid trist når noen får sparken. Men jeg har ikke møtt han, og har ikke noe forhold til han, så det har ikke noen betydning for meg, sier «Zucca» til VG.

Zuccarello skrev tidligere i sommer under en femårsavtale med Minnesota Wild verdt 256 millioner kroner. General manager Paul Fenton var mannen bak avtalen. Nå skriver flere amerikanske medier at han er ferdig i klubben.

I etterkant har han måttet tåle å bli mobbet av kompis Alexander Bonsaken:

– Var han en faktor for at du signerte med Minnesota?

– Nei. Han var involvert, men det var også trener og eier. Det var totalpakken og hele rammen rundt som var avgjørende, forteller Zuccarello.

31-åringen har tilbragt sommeren i Norge, og var senest å se på tribunen under Manchester United mot Kristiansund på Ullevaal stadion tirsdag. Nå er ferien snart over. Han forteller at han om noen uker drar over til Minnesota.

– Vi starter sesongoppkjøringen i september, men jeg drar over litt før for å komme meg inn i rutiner og finne meg et sted å bo, forteller mannen som de siste seks årene har bodd i New York, før han fullførte forrige sesong i Dallas Stars.

les også Zuccarello om mulig Norge-retur: – Vålerenga eller Frisk Asker

– Det blir spennende og morsomt å komme i gang med nytt lag, fortsetter hockey-spilleren, som onsdag imponerte med scoring under «kjendiskampen» under Norway Cup på Ekebergsletta.

– Det var tungt, men morsomt. Det er alltid gøy å være her, sa Zucca, som tok seg tid til bilder mer barn og fans etter kampslutt.

Publisert: 31.07.19 kl. 14:27