ADSKILT: Alexander Bonsaksen sitter i karantene på den ene siden av Oslo, forloveden Silje - med tre brudd i benet - i deres felles leilighet på den andre siden. Bildet er fra VG-lista på Rådhusplassen for to år siden. Foto: Frode Hansen

– Tullete at ikke VM er avlyst

Ishockeylandslagets backveteran Alexander Bonsaksen (33) karakteriserer det som tullete at VM i Sveits i mai ikke allerede er avlyst. Landslagssjef Petter Thoresen (59) innrømmer at han har begynt å tenke på OL-kvalifiseringen om et halvt år isteden.

Nå nettopp

– Vi skal egentlig samles mandag. Det er en promille sjanse for at det blir noe av. Jeg er ikke optimistisk. Det kjennes veldig rart. Men vi må forholde oss til det som skjer i verden, sier ishockeylandslagets trener Petter Thoresen.

– Akkurat nå går jeg ut fra at det ikke blir VM. Jeg kan ikke skjønne hvordan det skal la seg gjennomføre. Det er tullete at det ikke er avlyst. Hvis du spør ledere og spillere i ishockeynasjonene, tror jeg de fleste vil si nei til VM, sier Alexander Bonsaksen.

Han avfeier et tidligere lansert forslag om å flytte VM til Russland (Sotsji) og Hviterussland (Minsk). Bonsaksen mener «det er å tro på julenissen» at coronasmitten ikke har nådd Russland.

les også Avlyser bryllupet i Toscana

I går, tirsdag, uttalte president René Fasel i Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF at planen om å arrangere VM i hans hjemland Sveits 8. til 24. mai fortsatt står ved lag.

– Vi kan dessverre ikke fatte en beslutning nå, sa Fasel og viste til «forsikringsspørsmål».

Hans visepresident, finske Kalervo Kummola, uttalte på sin side omtrent samtidig til finske medier at «vi skal ikke spille ishockey-VM i år». Samme dag hevdet Viasat/Viaplay - rettighetshaver til VM - at mesterskapet er avlyst.

Ishockey-VM arrangeres hvert år i mai måned. I fjor i Slovakia, i år Lausanne og Zürich. Sveitserne avlyste sine serier og sluttspill for flere uker siden. Deretter har de andre europeiske ligaene gjort det samme på grunn av spredningen av coronasmitten. Landslagsturneringene EuroChallenge - regnet som oppkjøring til VM - er avlyst.

les også Landslagssjefens gladmelding: Zucca positiv til Norge-spill

NHL innstilte seriespillet for seks dager siden, med åpning om gjenopptagelse i mai - på samme tid som ishockey-VM enn så lenge er planlagt avviklet.

– Uvissheten er til å ta og føle på, ennå. Men det kommer sikkert for tett på å skulle gjennomføre internasjonale idrettsarrangementer på det tidspunktet. Jeg har egentlig sluppet det, men må forholde meg til min sjef, Norges ishockeyforbund. Jeg har ikke fått beskjed derfra, sier Petter Thoresen.

les også Norges keeper ute med hjernerystelse – slått ut av lagkamerat

Han vedgår at han har begynt å tenke på Norges OL-kvalifisering på hjemmebane 27. til 30. august isteden.

Alexander Bonsaksen sitter i selvpålagt karantene i en hybel tilhørende sin søsters hus i Oslo. Hans forlovede, snowboardkjører Silje Norendal (26), holder hus i parets leilighet på Majorstua på den andre siden av byen.

Landslagsbacken kom hjem fra Finland for tre dager siden «i all hast». Da følte han seg litt ute av form. Søsteren hentet ham på Gardermoen, med beskyttelsesutstyr - og krav om at han skulle ikle seg det.

Han sier til VG at han ikke har testet seg og dermed ikke har fått påvist coronasmitte. Bonsaksen undertegnet nylig en ny toårs kontrakt med det finske toppserielaget KooKoo, som han er kaptein for. Sist torsdag ble kampene i den finske toppligaen spilt for tomme tribuner. Fredag ble det uttalt at sluttspillet skulle gjennomføres, før det noen timer senere samme kveld ble avlyst.

Da Alexander Bonsaksen tok flyet hjem sammen med keeper, klubbkollega og landslagskollega Henrik Haukeland søndag, ble passasjerene plassert med en rad mellomrom.

Bonsaksen sier at de to og de andre KooKoo-spillerne «har tatt sommerferie»,men de er ikke permittert. De vil motta lønn i henhold til kontraktavtalene.

PS! Klokken 12 torsdag formiddag skal Norges Ishockeyforbund holde møte om hvordan de avgjør blant annet hvem som skal rykke opp til og ned fra GET-ligaen etter at sluttspillet ble avlyst.

Publisert: 19.03.20 kl. 09:59

Fra andre aviser