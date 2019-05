Hockeysjefen får sprøytet eget blod inn i sitt smertefulle kne

HELSFYR (VG) Ishockeylandslagets trener Petter Thoresen (57) er ikke lenger plaget av smerter i kneet mens han sitter. Årsaken er at han to ganger har fått sprøytet sitt eget sentrifugerte blod inn i det - og at han har senket «matchvekten».

– Det er noen måneder siden den siste, sier Petter Thoresen og kikker ned mot venstre kne.

For litt over ett år siden kom han med i et medisinsk prosjekt for personer som sliter med slitte knær.