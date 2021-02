RANGERS-PROFIL: Artemij Panarin. Foto: Bruce Bennett / X02835

NHL-stjernen støttet Navalnyj. Så skjedde dette.

New York Rangers-russeren Artemij Panarin (29) har uttrykt sin klare støtte til opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44). Nå har han blitt beskyldt for vold mot en kvinne – og tar pause fra NHL.

Panarin er en av de mest kjente russiske spillerne i den nordamerikanske hockeyligaen og har tydeligvis et kjøligere forhold til regimet i Moskva enn Aleksandr Ovetsjkin i Washington Capitals, som er en ivrig Putin-tilhenger.

Mandag ettermiddag melder New York Rangers at Panarin tar en pause fra sporten.

Det skjer etter at 29-åringen i den russiske storavisen Komsomolskaja Pravda lørdag ble beskyldt for vold mot en 18 år gammel kvinne i Riga den 11. desember 2011.

Det var Panarins tidligere trener i klubben Vitjaz som fortalte om en bar-episode fra Latvias hovedstad etter en KHL-kamp der.

– Han ble pågrepet. Men de besluttende myndighetene i Riga stilte opp for Panarin. Det ble ført forhandlinger med politimyndighetene. Jeg deltok ikke i forhandlingene, men jeg hørt tallet 40.000 euro i kontanter for å sette bremser på saken, hevder Andrej Nazarov overfor Komsomolskaja Pravda.

I en uttalelse mandag skriver New York Rangers:

«Artemij benekter heftig og utvetydig alle anklager i denne fabrikkerte historien. Dette er tydeligvis en skremselstaktikk som brukes mot ham for at han har vært åpenhjertig om nylige politiske hendelser».

Det handler om pågripelsen og dommen mot opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Panarin brukte hasjtagen #FrihetforNavalny (på russisk) på Instagram.

Han har også tidligere kritisert president Putin og hans regime.

– Artemij er åpenbart rystet og bekymret og vil ta litt tid fra laget. Rangers støtter Artemij fullt ut og vil samarbeide med ham for å identifisere kilden til disse ubegrunnede beskyldningene, heter det i pressemeldingen fra New York Rangers.

I 2019 uttrykte ishockeystjernen seg kritisk til Putin i et youtube-intervju:

– Feilen i samfunnet vårt er å behandle Putin som et overmenneske. Han er en vanlig person, som oss, og han tjener oss .. .Ja, for å være president, må du være smart og opplyst, men den største feilen er å tenke at vi ikke har noen bedre enn Vladimir Vladimirovitsj (Putin). Dette er tull. Hvor mange millioner mennesker bor her? Det er ingen tvil om at det er noen som er bedre.

Artemij Panarin noterte seg for hele 95 målpoeng på 68 kamper for New York Rangers sist sesong.