MÅ SPILLE: Grüner har fått konstatert corona-smitte på en spiller og ytterligere én har symptomer. Dette bildet er fra en kamp mot Vålerenga i fjor.

Lagkamerat corona-smittet – tvinges til å spille kamp

Tett opp til kveldens ishockeykamp mellom Grüner og Manglerud Star er det konstatert coronasmitte hos hjemmelaget. Hockeyforbundet sier kampen likevel skal spilles. Det bekymrer Grüner-ledelsen.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

En Grüner-spiller har allerede testet positivt for corona, ytterligere én har symptomer. I ettermiddag har Grüner hurtigtestet resten av laget som møter Manglerud Star i ishockeyens eliteserie i kveld.

– Vi er ganske bekymret og vi synes det er litt ubehagelig at kampen skal spilles, men hockeyforbundet har bestemt at kampen skal gjennomføres og vi forholder oss til det, sier daglig leder i Grüner, Trond-Erik Larsen til VG.

Det var mandag at en nærkontakt til en spiller fikk påvist corona. Grüner-spilleren ble tatt ut av gruppen og hurtigtestet. Den testen var negativ. Tirsdag ble det gjennomført nok en hurtigtest samt en PCR-test. Hurtigtesten var igjen negativ, mens svaret på PCR-testen var positiv da den kom på onsdag.

– Bekymringsfullt

– I dag har en spiller som satt i nærheten av den smittede fått symptomer på corona-smitte. Han var med laget til kampen i Stavanger på tirsdag og var på trening i går, sier Trond-Erik Larsen.

– Er det da forsvarlig å spille kamp nå?

– Det spørsmålet har vi stilt oss internt. Vi i Grüner synes det er bekymringsfullt når vi er vant til den strenge protokollen vi hadde i fjor. Vi har søkt informasjon fra smittevernteamet i bydel Grünerløkka og snakket med hockeyforbundet. Begge sier at kampen skal spilles. Smittevernteamet sier kampen kan spilles, men anbefalte hurtigtest. Hvis noen får symptomer nå, så må de ut av kampen.

Assisterende generalsekretær Kristoffer Holm i Norges Ishockeyforbund har holdt kontakten opp mot Grüner. Han sier forbundet ikke kan overprøve helsemyndighetenes beslutning.

Følger regelverket

– Vi har et regelverk når kamper kan utsettes eller ikke. Det er under vanlige omstendigheter sykdom eller skader på over 50 prosent av spillerne. Under coronapandemien har forbundsstyret besluttet at om minimum fem spillere er ute på grunn av smitte, så kan kamp utsettes. I denne saken er det helsemyndighetene ved smittevernteamet som må gjøre en vurdering. Så lenge helsemyndighetene ikke vurderer at det er behov for å sette de andre spillerne i karantene, så kan ikke vi overprøve det. Vi kan ikke ta de smittevernfaglige vurderinger. Det tror vi helsemyndighetene er best egnet til, sier Holm til VG.

Grüner har informert motstander Manglerud Star om smitten – før kveldens kamp.

– Alle våre spillere er vaksinerte, men man kan fortsatt bli syk av dette. Det bekymrer oss, sier Grüner-leder Trond-Erik Larsen.