Voldsom slåsskamp etter munnhuggeri: Begge spillerne fikk 25 minutters straff

(Stavanger Oilers-Grüner 9–2) Tommy Kristiansen og Erik Magnus Sirum endte i en voldsom slåsskamp på vei mot pause. Begge spillerne ble sendt av banen for resten av kvelden i Stavanger torsdag.

For mindre enn 10 minutter siden

Det var på stillingen 5–0 da spillerne var på vei til pause etter 2. periode, at slåsskampen startet og utartet til et voldsomt oppgjør på isen.

Et videoklipp fra hallen viser at Kristiansen i forkant av slåsskampen gestikulerte og pekte ivrig med hockeykøllen fra benken og var i en opphetet diskusjon med en av motstanderne på isen, noe som eskalerte kraftig. Til slutt klatret han over vantet og kastet seg inn i en voldsom slåsskamp med Grüner-spilleren Erik Magnus Sirum, så hjelmene føk av gårde.

Til slutt endte begge spillerne i liggende brytekamp på isen. Deretter ble de to spillerne skilt av dommerne.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette. Jeg har ikke lyst til å prate om det, sier Tommy Kristiansen til VG torsdag kveld. Han påpeker at andre hørte hva som ble sagt som førte til slåsskampen.

Begge spillerne fikk 25 minutters straff som følge av slåssing, ifølge kamprapporten på ishockeyforbundets sider.

Stavanger Oilers gikk selv ut med følgende presisering torsdag kveld på sine nettsider:

«I ettertid har det i enkelte kanaler blitt hevdet at situasjonen inneholdt sjikane av rasistisk krenkende karakter mot Tommy Kristiansen. På vegne av involverte spillerne og klubbene Stavanger Oilers og Grüner Ishockey vil vi med dette slå fast at så IKKE er tilfelle.»

Kjetil Garvik, informasjons- og samfunnskontakt i Stavanger Oilers, var høyere oppe i hallen, men kjenner bare saken fra andre.

– Jeg forsto det slik at det var munnhuggeri. Jeg kjenner ikke saken mer enn det. De fikk såkalt matchstraff med video som det heter. Dommerne skal da se på situasjonen i ettertid, sier Garvik.

Andre spillere har briljert på nyåret:

Trond-Erik Larsen, daglig leder i Grüner, ønsker ikke kommentere hendelsen torsdag kveld, på nåværende tidspunkt.

– Det var det du ser. Men jeg vil ikke kommentere dette inntil vi har fått dommerrapporten. Det er vanlig prosedyre og når rapporten kommer får alle parter anledning til å gi et tilsvar til den, sier Larsen til VG.

Han påpeker at laget fortsatt holder på med dusjing, spising og restitusjon etter kampen og ikke er ferdige med det ennå, da VG prater med ham.

Stavanger Oilers vant kampen 9–2, etter at de fulgte opp med 4–2 i siste periode da de allerede ledet kampen 5–0.

Andre resultater torsdag:

Sparta- Frisk Asker 2–3

Lillehammer-Stjernen 4–2

Manglerud Star-Storhamar 4–2

Narvik-Vålerenga 1–4

Publisert: 16.01.20 kl. 22:53

