NEDE FOR TELLING: Stephan Vigier (foran) er tilbake i Lillehammer etter én sesong i Stavanger Oilers. Her er Vigier i en duell mot Vålerengas Tobias Lindström i NM-kvartfinalen sesongen i mars i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Lillehammers million-smell: Risikerer stopp for nye spillere

Lillehammers eliteserielag i ishockey kan bli nektet å undertegne kontrakter med nye spillere etter klubbens oppsiktsvekkende million-minus, som medlemmene vil bli opplyst om under et ekstraordinært årsmøte tirsdag kveld.

Nå nettopp







– Overgangnekt er en mulighet, svarer generalsekretær Ottar Eide i Norges ishockeyforbund på VGs spørsmål om hvilke sanksjoner Lillehammer IK kan ilegges hvis det for eksempel skulle vise seg at klubben ikke har oppfylt sine lønnforpliktelser overfor spillere.

Da Lillehammer IKs styre i forrige uke i korte trekk redegjorde for årsakene til at årsregnskapet viser minus to millioner for 2018, var «Sterkt forhøyede lønnskostnader knyttet til sportslig virksomhet» ett av tre punkter.

Ottar Eide sier at det ikke aksepteres at klubber inngår nye avtaler med spillere «før de har gjort opp med de andre». Hvis en klubb ikke klarer å betale de spillerne som allerede er eller har vært under kontrakt, kan den ikke inngå kontrakter med nye spillere, understreker han.

En overgangnekt kan av erfaring gjelde for opp til tre måneder.

For halvannen uke siden meddelte Lillehammer IK på sin hjemmeside at Stephan Vigier hadde undertegnet en ett års kontrakt med klubben. Kanadieren spilte siste sesong for Stavanger Oilers, etter to sesonger i Lillehammer. Vigier spilte for OL-byens ishockeylag da det spilte NM-finalekamper mot Storhamar foran fulle tribuner sesongen 2017/18.

I fjor høst, da Vigier spilte for Stavanger Oilers, arrangerte Lillehammer IK hjemmekamp i serien mot samme motstander i Håkons Hall foran 9165 tilskuere.

Da hadde imidlertid allerede klubbens kontrollutvalg i september advart styreleder Tore Lien Bjørnstad om at det gikk mot et betydelig overforbruk.

les også Lillehammer-Jonas skal trene med NHL-mesteren

Dette fortalte lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen i går, mandag.

Overforbruket skal ha vært knyttet til «spillerkontraktene».

Avisen skriver også at revisor har kommentert klubbens årsregnskap slik: «Det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om klubbens evne til videre drift.»

Norges ishockeyforbund har innkalt ledelsen i Lillehammer IK til et møte i Oslo tirsdag neset uke. Forbundets klubblisensutvalg har utsatt å tildele Lillehammer lisens for spill i toppserien Get-ligaen for sesongen 2019/20. Tildelingen skulle skjedd mandag, men forbundet har noen «tilleggsspørsmål» angående klubbens økonomiske status - og vil også vite «hva som skjedde under møtet tirsdag» før beslutningen om lisens tas.

Lillehammers egenkapital er ifølge årsregnskapet for 2018 på minus 1,6 millioner. Den må i henhold til ishockeyforbundets krav være i pluss i løpet av tre år. Spørsmålet forbundet - og helt sikkert klubbens medlemmer - nå vil ha svar på, er hvilken plan styret i Lillehammer IK har for å få klubben økonomisk på bena igjen.

– Hva skjer fremover, hvordan skal de komme på pluss? Vi må ha det klart for oss, og vi avventer resultatet fra møtet i kveld (tirsdag), sier generalsekretær Ottar Eide i Norges ishockeyforbund.

Publisert: 25.06.19 kl. 17:51