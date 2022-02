FØRSTE GULL: OL-finalen er over og de finske spillerne stormer bort til keeper Harri Säteri for å starte feiringen etter en historisk triumf.

Historisk OL-gull til Finland

BEIJING (VG) (Finland-Russlands olympiske komité 2-1) Finland vant sitt første OL-gull i ishockey etter at Hannes Björninen (26) scoret det matchvinnende målet mot det russiske laget 31 sekunder ut i finalens siste periode

Russlands olympiske komité (ROC) vant sitt første OL-gull i ishockey på 26 år da Mats Zuccarellos nåværende lag- og lekekamerat i Minnesota Wild, Kirill Kaprizov, ble matchvinner i spilleforlengelsen i finalen mot overraskelseslaget Tyskland i Pyeongchang for fire år siden.

Den gang som OAR (Olympiske utøvere fra Russland), som kjent på grunn av dopinghistorikk. Denne gangen møtte de til 2022-OLs siste oppgjør som ROC (Russlands olympiske komité), av samme årsak - dopinghistorikk.

Men fortsatt som favoritt, selv om Finland frem til gullkampen hadde opptrådt gjennomgående mer solid. Begge lagene var imidlertid nær ved å ryke i semifinalene. Russerne, ledet av gamle NHL-stjerner og med spillere utelukkende fra Russland-baserte KHL, slo Sverige 2-1 med minste margin etter spilleforlengelse og straffeslagkonkurranse.

Finland fikk i semifinalen mer enn nok å bale med - 2-0-scoringen i tomt slovakisk mål - mot superpigge Slovakia, anført av tenåringstalentet Juarj Slafkovksy (17).

Slovakene slo for øvrig Sverige 4-0 i bronsefinalen lørdag. Slafkovksy gjorde to mål. Finland, ledet av suksesstreneren Jukka Jalonen (VM-gull 2011 og 2019) og med i hovedsak spillere fra KHL-klubblag, startet best. Fremfor alt mest aggressivt. Men da Hannes Björninen ble utvist, tok det bare 18 sekunder i overtallsspill før Mikhail Grigorenko (27) gjorde sitt første OL-mål 2022. Et kjapt håndleddskudd ned i høyre hjørne for Finlands keeper Harri Säteri etter snaut åtte minutter.

Noen sekunder før første periodes slutt var NHL-veteranen Sami Vatanen (30), nå i sveitsiske Geneve-Servette, nær ved å utligne. Men på tross av skuddstatistikken 15-7 i finnenes favør, sto det 1-0 foran midtperioden i National Indoor Stadium - beliggende i den innerste sirkel av OLs lite sjarmerende hermetisk lukkete «closed loop».

Tre og et halvt minutt inn i 2. periode maktet Hannes Björninen å holde pucken i en slags loop inne i russernes forsvarssone, spilte den til backen Ville Pokka - som sendte i vei et vådeskudd. Bemerkelsesverdig nok fant det veien forbi ROC-keeper Ivan Fedotov: Pokkas første OL-mål betydde 1-1 etter drøyt 23 minutter.

Deretter var kampbildet av det avventende slaget, før Finlands Leo Komarov (35) slo til med en brukbar avslutning 33 sekunder før den tredelenes slutt - og det oppsto en kort batalje i det den var over. Spørsmålet nå var hvorvidt det ene eller det andre laget skulle våge å slippe seg løs i den siste ordinære perioden, eller om begge liksom ville velge å vente til spilleforlengelsens «første mål vinner».

Etter 31 sekunder kom svaret.

Den 36 år gamle kjempen Marko Anttila (203 cm/104 kilo) slengte pucken mot det russiske målet fra langt hold, foran Fedotov sto Hannes Björninen som plantet i isen og styrte pucken inn til finsk ledelse bak ikke helt patente Fedotov.

Det var også Björninens første OL-2022-scoring.

Russerne fikk naturligvis farten opp etter det. Men ble også litt ivrige. Da åtte minutter gjensto felte Sergej Andronov Marko Anttila. Fem mot fire utespillere var finnene et par hårsbredder fra å trykke inn 3-1. Sergej Fedorov bak spillerbenken og alle hans stjernespillere foran ham slapp med skrekken.

Helt mot slutten forlot Fedotov isen i et desperat siste russisk forsøk på å utligne med en utespiller i overtall - og skaffe spilleforlengelse.

Det lyktes ikke.

Dermed blir russisk ishockey stående med ni OL-gull, like mange som Canada.