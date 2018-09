Stavanger senket dobbeltmester Storhamar

Storhamar vant seriemesterskapet og NM-sluttspillet forrige sesong, etter flere sesonger dominert av Stavanger Oilers - som endte forrige sesong på skuffende vis: 6. plass i serien og bare en seier i best av syv serien mot Frisk Asker i NM-kvartfinalen.

Foran åpningskampen i Get-ligaen i CC Amfi på Hamar kom lagene med følgende ballast: Storhamar med fire kamper i Champions Hockey League: seier over finske Tappara Tampere (straffeslag) , tap for svenske Djurgården (spilleforlengelse), tap for Tampara, tap for Djurgården.

Stavanger Oilers med to seirer over de tyske toppserielagene Grizzlys Wolfsburg og Fischtown Pinguins i en turnering, som de vant, i Bremerhaven i Tyskland.

PS! De første kampene i Get-ligaen sesongen 2018/19 ble spilt lørdag og søndag. Nykommer Ringerike Panthers slo Frisk Asker 5–4 i straffeslagkonkurranse på bortebane, mens Vålerenga på hjemmebane slo forrige sesongs NM-finalist Lillehammer 3–0. I kveldens andre kamp vant Sparta hele 5–1 borte mot Stjernen i Østfold-derbyet.