MISFORNØYD: Vålerenga-trener mener filming har blitt en ukultur i norsk ishockey, og at det ikke gjøres nok for å få bukt med problemet. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ordkrig i Hockey-Norge: – Skyter seg selv i foten

Publisert: 07.03.18 13:52 Oppdatert: 07.03.18 14:18

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

ISHOCKEY 2018-03-07T12:52:43Z

Vålerenga-trener Roy Johansen (57) mener Lillehammer filmer og legger seg ned. – Han skyter seg selv i foten, svarer Lillehammer-trener Mikael Kvarnström (41).

– Hovedproblemet er dommerne, som ikke klarer å slå ned på filming. En naturlig konsekvens av at dommerne ikke fanger det opp er at det blir mer av det. Dommerstanden må klare å blåse utvisning for diving. Det er en ukultur som må bort, sier Johansen.

Vålerenga ligger under 0–3 i sluttspillet mot Lillehammer, og er derfor nødt til å vinne de fire gjenstående kampene om de skal ta seg videre, men Oslo-klubben kan få sommerferie allerede i kveld dersom Lillehammer vinner kamp nummer fire. I Dagsavisen mandag gikk Johansen langt i å beskylde Lillehammer-spillerne for å overspille.

– Lillehammer er et av de lagene som filmer mye og legger seg ned, sa Johansen ifølge Dagsavisen.

Til VG modererte Johansen uttalelsene noe.

– Mot Lillehammer ser vi stadig vekk at spillere utnytter det. Dommerne får det ikke med seg, og det skaper frustrasjon. Det er synd at vi (les: ishockey) begynner å ligne på fotball på det området. Da får vi en hockey som blir lite fysisk. Når dommerne legger lista lavt, får spillerne fordel av filming. Da går utviklingen i feil retning, sier Johansen, og legger til:

– Lillehammer har et bra overtallsspill, som er veldig giftig. De har vært det beste laget.

– Jeg har sett noen klipp fra kampene som viser at det kanskje ikke er helt fritt for filming i egne rekker heller?

– Vi aksepterer ikke filming. Vi sier ikke at det ikke skjer i vår klubb, og at dette er spesielt for Lillehammer. Dette er dommernes ansvar, og det har de ikke klart å ta, sier en tydelig Johansen.

Lillehammer-trener Mikael Kvarnström er sterkt uenig i Johansens uttalelser om Lillehammer-skuespill.

– Han har uttalt tidligere at han mener vi filmer. De har to diving-utvisninger mot oss på de fire siste matchene. Man skyter seg selv i foten om man uttaler seg på den måten. Da blir den debatten vanskelig å ta seriøst, sier Kvarnström til VG, og fortsetter:

– Debatten er viktig i seg selv. Jeg tror det er viktig at trenere, spillere og dommere kommer til en enighet. Det er en vanskelig sak, men det er ikke noe større problem i norsk hockey enn andre steder.

Les også: Manglerud Star mot kvartfinale – en kjempeskrell om de går videre

Vålerenga møter Lillehammer i kveld klokken 19.00. Slik ser stillingen i sluttspillet ut så langt:

Sparta–Manglerud Star 1–2

Storhamar–Lørenskog 3–0

Lillehammer–Vålerenga 3–0

Frisk Asker–Stavanger Oilers 2–1