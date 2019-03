KUNNE JUBLE: Thomas Olsen (t.v) scoret det siste målet i kampen. Da var det gjort. Vålerenga er seriemester i 2018/19. Eller jubler Andreas Stene (fra venstre), Kalle Ekelund, Andreas Heier og Villiam Strøm med ham. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Vålerenga Hockey er seriemestere: - Herlig gutta

(Stjernen - Vålerenga 2–5) Vålerenga Hockey har tatt sin første tittel siden våren 2014. Etter seier over Stjernen er årets seriemesterskap i boks.

En bunnsolid sesong fikk sin kroning én serierunde før slutt. Vålerenga måtte ta minst to poeng for å sikre seriemesterskapet. Det gikk fint.

Da sluttsignalet lød brøt det ut en etterlengtet jubel blant VIFs iskrigere.

Endelig havnet en pokal i skapet på Oslo øst igjen.

Der er de egentlig nokså seiersvante. Det var klubbens seriemesterskap nummer 30 i historien.

Men det har vært smertefullt for den gamle storheten å se at rivalene Stavanger Oilers og Storhamar har tatt over som de beste lagene i norsk ishockey de siste sesongene. Parallelt, har gjentatte skuffelser i forbindelse med hall-prosjektet Nye Jordal Amfi, vært nær å sende klubben i grusen.

Denne sesongen snudde det for alvor sportslig, og nå er det tid for stolt å feire den første tittelen på fem år.

– Herlig gutta! Seriemestere for 30. gang, skriver tidligere VIF-spiller Alexander Bonsaksen på Twitter fra Finland.

Slik var kampen:

Spenning lenge

Det begynte litt trått for Vålerenga som kastet bort første mulighet til å avgjøre seriemesterskapet med et braktap mot Stavanger tirsdag. Noen tilhengere var nok nervøse for at det skulle glippe igjen i kveld. Men etter 13 minutter kombinerte lagets poengkonger og sikret ledelse. Rasmus Ahlholm til Tobias Lindstrøm til Stefan Espeland. Han skøyt VIF et langt steg i retning gull.

I andre periode gjorde Martin Laumann Ylven 2–0, før David Hallströms redusering ga noe nerve til oppgjøret igjen.

Halvannet minutt senere var det likt igjen. Daniel Trnavsky utlignet. Med 17 sekunder igjen av perioden satte imidlertid Fredrikstad-gutten Andreas Heier inn 2–3 mot gamleklubben.

Da Martin Røymark hamret inn 4–2 i starten av tredje, skjønte alle hvilken vei det bar. Thomas Olsen kranglet inn 5–2 til slutt.

Sluttspillet nærmer seg

Selv om Vålerenga ble seriemester har både Storhamar og Stavanger Oilers hengt med «helt inn». Førstkommende torsdag er det duket for sluttspillstart, hvor de tre skal knive om den gjeveste tittelen - NM-gull. Sammen med Lillehammer, Frisk Asker, Sparta, Stjernen og Manglerud Star skal det inn mot påske kåres en vinner via kvartfinaler, semi- og finalespill.

Der har Vålerenga nå sikret seg hjemmebanefordel hele veien inn i seriene som spilles i best-av-sju.

DUELLER: Jonas Oppøyen (hvit drakt) er her i kamp om pucken. Stjernen kan også bli motstander i sluttspillet. Det er opp til VIF å velge. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Målfest

Ringerike er for lengst klare for kvalifisering (begynner torsdag hjemme mot Narvik), men fikk ingen opptur med seg inn i sin foreløpig siste sikre uke som Get-ligalag da Lillehammer kom på besøk i ettermiddag. Kun 12 minutter brukte gjestene på å ta ledelsen med tre mål.

Oppgjøret endte til slutt hele 10–4. Parker Bowles scoret fire(!) mål, mens Austin Cangelosi gjorde tre. Laget fra OL-byen ble nummer fire i ligaen, og møter høyst sannsynlig Frisk Asker i sluttspillet.

Sparta blir nummer seks uansett, men har igjen en kamp mot Stavanger tirsdag. Denne ettermiddagen slo de Manglerud Star 5–2.

