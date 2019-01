KLAR FOR FLERE VM: Petter Thoresen har kledet ishockeylandslaget i to VM og et OL. Nå vil han etter alt å dømme undertegne en ny kontrakt som landslagssjef. Bildet er fra VM i Herning i mai i fjor. Foto: DAVID W CERNY / REUTERS

Hockey-Thoresen signerer trolig ny avtale som landslagssjef

Petter Thoresen (57) vil etter alt å dømme undertegne en ny avtale om å fortsette som trener for ishockeylandslaget etter at hans nåværende treårskontrakt utløper etter VM.

Publisert: 29.01.19 18:09

– Vi er enige om å samarbeide videre. Vi er i dialog og jeg tror det vil «lande» i nærmeste fremtid. Jeg ønsker å fortsette. Det er det jeg vil, og det er forbundets og min intensjon, bekrefter Petter Thoresen .

Mandag var han i et møte med sportssjef Petter Salsten i Norges Ishockeyforbund. Etter det VG forstår, ble de da enige om at det vil være naturlig å forlenge Petter Thoresens engasjement som landslagssjef. Thoresen understreker at en ny kontrakt ennå ikke er undertegnet, men gir samtidig uttrykk for at det er nær forestående.

Neste uke skal han lede ishockeylandslaget i en firenasjoners turnering i Klagenfurt i Østerrike, tre måneder før Norge spiller sin første kamp i VM i Bratislava mot Russland.

Petter Thoresen sier at det har vært og er viktig for ham å få en avklaring i når det gjelder hans fremtid som landslagssjef i god tid før dette, slik at han eventuelt «kan selge seg inn andre steder». Det blir slik det ser ut nå, ikke aktuelt.

I forbindelse med Storhamar-trener Fredrik Söderströms fremtid i Hamar-klubben, har Hamar Arbeiderblad spekulert i om Petter Thoresen er en kandidat til eventuelt å overta som trener for den regjerende dobbeltmesteren. Thoresen er bosatt på Hamar. Sønnene Steffen og Patrick spiller for klubben.

– Det er ingen tvil om at vi står foran et generasjonsskifte på landslaget. Det har jeg lyst til å være med på. Overgangen fra å være klubbtrener til jobben som landslagstrener har også vært en læringsprosess, sier Petter Thoresen.

Han mener at han med tiden, drøyt tre år etter at det ble kjent at han skulle erstatte Roy Johansen som ishockeylandslagets trener etter VM 2016, er blitt flinkere til å håndtere «overgangen» – fra å ha daglig nærkontakt med spillerne, til å måtte følge dem opp på andre måter.

På spørsmål om det for ham vil være logisk å «se frem mot» OL i Beijing 2022, svarer Petter Thoresen at han ikke tror den nye avtalen vil ha en slik tidshorisont.

– Vi skal kvalifisere oss (til OL) før det, og det er ikke sikkert alle med tiden vil være fornøyd, sier han.