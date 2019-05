SUKSESS: Mats Zuccarello, her i kampen mot Blues den 1. mai, kan være på vei til semifinale i Stanley Cup-sluttspillet. Foto: Tony Gutierrez / TT NYHETSBYRÅN

Zuccarello & co bare én seier fra semifinale

(St. Louis Blues-Dallas Stars 1–2, totalt 2–3) Mats Zuccarello (31) og hans lagkamerater i Dallas Stars er bare én seier unna semifinale i Stanley Cup-sluttspillet.

Natt til lørdag ble St. Louis Blues slått 2–1 på egen is. Dallas Stars leder dermed 3–2 i kamper og er bare én seier unna å gå til den såkalte Conference-finalen, som er semifinalen i Stanley Cup.

Zuccarello spilte 13.53 minutter, men fikk ingen målpoeng denne gang - tross et par gode sjanser.

Etter å ha stått uten assists i den første sluttspillrunden, hadde Zuccarello seks assists i løpet av de fire første kampene mot St. Louis. Totalt har han ni målpoeng i sluttspillet.

Dallas Stars tok tidlig ledelsen ved Jason Spezza etter assists av Tyler Seguin og Mattias Janmark.

Det ble 2–0 ved Esa Lindell i andre periode. Hans skudd fant veien til nettet bak St. Louis-målvakten Jordan Binnington.

En megatabbe av Stars-målvakten Ben Bishop gjorde at St. Louis kunne redusere til 2–1 ved Jaden Schwartz 8.26 ut i tredje periode.

Bishop gjorde det godt igjen med et par gode redninger mot slutten, slik at Stars kunne ro iland seieren.

Zuccarello spilte også denne gang i rekke med Jason Dickinson og Tyler Seguin.

Den sjette kampen mellom Blues og Stars går søndag. Zuccarellos lag lå under 2–1, men har altså snudd til 3–2 med to strake seirer.

Ekspertene er fascinert av Stars’ fremgang i vår. Trener Jim Montgomery sa selv i vinter at laget hadde en «medioker kultur», men det har endret seg. På espn.com skriver Emily Kaplan at Zuccarello har sin del av æren for suksessen i sluttspillet.

Carolina Hurricanes ble natt til lørdag - som første lag - klar for semifinalen etter å ha slått New York Islanders i fire strake kamper. Carolina slo ut Washington Capitals i den første sluttspillrunden. Neste motstander blir enten Boston Bruins eller Colombus Blue Jackets.

