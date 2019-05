OVERKJØRING: Alexander Wennberg setter inn 1–0-scoringen 39 sekunder inn i kampen. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ydmykelse og ny skadesmell mot Sverige

BRATISLAVA (VG) (Norge - Sverige 1–9) På isen holdt svenskene lekestue. Det hjalp heller ikke at nøkkelspiller Mathis Olimb (33) i tillegg måtte av med skade.

Olimb måtte ha hjelp av isen og inn i garderoben i andre periode. Det er dårlige nyheter for Norge videre i VM, som allerede har mistet nøkkelspiller Mats Rosseli Olsen med en kneskade.

– Han får hviledag i morgen, så får vi se. Det er ikke noe som nødvendigvis er langvarig, sa Thoresen til Viasat etter kampen, om status på den norske løperen.

– Han er vår beste offensive spiller sammen med Patrick Thoresen. Om vi mister ham er Norge svekket videre i VM. Det er viktig for Norge å få han på beina til neste kamp, slo ekspertkommentator og tidligere landslagssjef Roy Johansen fast.

Svensk lekestue

Svenskemarerittet startet allerede etter 39 sekunder. Alexander Wennberg lurte pucken inn mellom beina på Henrik Haukeland.

Litt senere styrte Patric Hörnqvist inn 2–0, før William Nyland la på til 3–0 i slutten av åpningsperioden. Petter Thoresen la inn en «challenge» da en svensk spiller stod inne i den norske målgården, men han ble taklet inn av Jonas Holøs, og målet ble stående.

– Jeg dytter ham inn, men jeg vet ikke hvor lenge han blir stående der. De har nok rett når de ser det på video, svarte Holøs selv til Viasat om situasjonen.

I midtperioden ble det verre for Norge. Sverige lekte seg og dyttet inn mål etter mål. Etter 0–5 byttet Norge keeper, uten at det gjorde stor forskjell. 0–9 stod det etter to perioder.

– Det er til tider litt pinlig i andre periode. Det er for mange som står med lua i hånda, i tillegg er det skikkelige spillere vi møter, sier Thoresen til Viasat.

– Vi blir totalt avkledd, vi får så hatten passer i dag, det er ikke så mye mer å si, det er helt enkelt altfor dårlig, oppsummerte en ærlig Aleksander Bonsaksen til Viasat.

I 3. periode tok Sverige foten litt av gasspedalen, og Norge fikk et trøstemål ved Mathias Trettenes, før Sverige scoret 9–1 i overtall.

Neste kamp for Norge er mot Sveits onsdag. Det er en ny tøff oppgave, sveitserne står med to seire. Norge står ned med tre tap på tre kamper. De to forrige nederlagene kom mot Russland og Tsjekkia.

– Det er lov å være bekymret. Vi må stikke fingeren i jorda. Vi er her for å prestere. Vi må være mer kyniske, sa en klar Thoresen om neste kamp.

VG-børsen:

Norge fikk en elendig åpning, for deretter å kollapse i 2. periode da Sverige scoret fire mål i løpet av syv minutter - og lekte inn 8–0 i overtallspill. Mathias Trettenes scoret trøstemålet da det gjenstod ni minutter.

Kampkarakter:

Keepere:

Henrik Haukeland/Henrik Holm

Slapp inn det første målet - mellom bena - etter 39 sekunder, nummer to seks minutter senere: Offer for «slappe» medspillere, som tillot 15 svenske skudd de første 20 minuttene. Nummer 16: 0–4 - svakt. Ut til fordel for Holm etter 0–5 (som mot Tsjekkia). Fortsatt for mange matchvinner-redninger fra være nettopp det. Holm slapp inn sitt første etter 46 sekunder.

Backer:

Holøs-Lesund-Bonsaksen-Espeland-Nørstebø-Johannesen-Bull

Holøs lignet «gamle Holøs» fra start. Lesund og Bull åpnet med OK avslutninger. Men rundt Haukeland ble de alle liksom trengt opp i et hjørne og for sene i vendingene. Typisk da Nørstebø «pirket» i den avgjørende nærkampen mot Adrian Kempe: 0–4. Veteran Bonsaksen på isen ved tre av de fem første baklengsmålene. Ved nummer seks raknet det totalt. Christian Kåsastul fikk debutere, og bør få fortsette.

Løpere

Olimb-Thoresen-Olden-Trettenes-Haga-Valkvæ Olsen-Røymark-Lindström-Martinsen-Roest-Forsberg-Reichenberg

Tommy Kristiansen ute etter skade mot Tsjekkia. Det svekket 4. rekken - som gikk duell-bom foran 0–2 - og nærkamp-styrken over lag. Noen gode tendenser i angrepssonen, men for langt mellom høydepunktene. Rekken Martinsen, Lindström, Røymark på isen ved fire baklengsmål. Likevel viss forhåpning om at Haga, Valkvæ Olsen, Lindström - og ikke minst 1. rekken - vil være i stand til å utfolde seg offensivt mot kommende, mer jevnbyrdige motstanderne.

Trener/coaching

Petter Thoresen

Tja, hva nå - etter 21 baklengsmål i løpet av VMs tre første kamper?

Krevde større aggressivitet under spillermøtet foran kampen. Den var fortsatt ikke på topp fra start. Tre overtallspill midtveis i første periode gikk i stå mot offensive og aggressive svensker. La inn halmstrå-protest etter Sveriges tredje mål, til null nytte. Laget hans falt sammen i 2. periode mot Tsjekkia, nå skjedde en kollaps: Fire baklengs i løpet av syv minutter, 22 skudd motstanderskudd på 20 minutter.

Etter hviledagen tirsdag, venter Norges viktigste kamp i VM: Sveits. Med seier er Thoresens mannskap med i kvartfinalekampen. Med tap begynner snakket om å unngå å rykke ned foran de neste og siste gruppespillkampene mot Østerrike, Italia og Latvia.

Vurdert av Øystein Jarlsbo.

Publisert: 13.05.19 kl. 22:40