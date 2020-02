SMELL I DESEMBER: Lars Haugen har avskrevet resten av sesongen - inkludert VM i Sveits i mai - på grunn av en hjernerystelse han pådro seg før jul. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Keeper-Haugen: Sesongen over – uaktuell for VM

Ishockeylandslagets mangeårige keeper Lars Haugen (32) er ferdig for sesongen i klubblaget Klagenfurt og ikke VM-aktuell for Norge i mai.

– Det er det som egentlig er avgjørelsen, bekrefter Lars Haugen overfor VG.

Han pådro seg en hodesmell under en seriekamp for østerrikske Klagenfurt i desember. To måneder senere er han fortsatt ikke kommet til hektene. Hjernerystelsen påvirker ham ikke nevneverdig i hverdagen, for eksempel i lek med sin sønn. Men han «kjenner det» ved tunge løft og alt som har å gjøre med utholdenhet.

Fordi han ønsker å bli fullt ut restituert, og ikke vil ta «noen sjanser med hodet», har Lars Haugen derfor gitt beskjed til klubbledelsen i Klagenfurt og Norges landslagssjef Petter Thoresen om at de ikke kan inkludere ham i sine planer resten av sesongen.

Fredag, rett før overgangvinduet i Europa stengte, hentet Klagenfurt svenske Jhonas Enroth fra Dinamo Minsk i Russland-baserte KHL. Enroth (31) har tidligere spilt for blant andre Buffalo Sabres og Los Angeles Kings i NHL og for Sverige i VM og OL.

– Jeg sa klart fra til dem for ti dager siden. De har ventet i det lengste, i håp om at jeg skulle bli bedre. Det har jeg også blitt. Men jeg vil ikke pushe meg nå. Det er bedre å vente og bli helt klar til neste sesong, sier Lars Haugen til VG.

– Det er deilig å ha tatt den avgjørelsen. Da slipper jeg flere spørsmål om jeg kommer til å bli klar igjen, eller ikke, tilføyer han.

Kontrakten hans med Klagenfurt går ut etter denne sesongen. Lars Haugen understreker at han ikke har vurdert å legge opp som ishockeykeeper. Han har hatt samtaler med Klagenfurt om å forlenge kontrakten med dem, men sier også at han «holder det litt åpent».

Han er for tiden i Oslo, der han får oppfølging for hjernerystelsen ved Olympiatoppen toppidrettssenter.

14.02.20

