NYTT HOPP: Frisk-kaptein Anders Bastiansen (38) ser at skuddet fra lagkamerat Hampus Gustafsson finner veien forbi Storhamar-keeper Oskar Östlund til 3–1 ledelse for hjemmelaget i slutten av andre periode. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Frisk slo tilbake – senket Storhamar

ASKER (VG) (Frisk Asker – Storhamar 4-2) Her får en hoppende glad Frisk-veteran Anders «Basse» Bastiansen (38) tent håpet om at han kan vinne sin andre kongepokal for Asker-klubben – 17 år etter at han vant den første.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg synes vi var påskrudd fra begynnelsen. Lyset slukket ikke helt sist. Men vi var mye bedre nå. Det var sterkt av oss å komme tilbake og «kjøre». De fikk et mål tidlig, men i andre periode var vi klart best. Så er det naturlig at vi ble litt passive i den siste, da vi ledet med to mål, sier Anders Bastiansen til VG.

– Vi har snakket om det. Vi må komme oss foran keeperen. Det var deilig at Hampus (Gustafsson) fikk gjøre det, og at han er tilbake (skadet forrige kamp). Han er kjempegod, sier Frisk-kapteinen om Asker–lagets tomålsscorer.

Frisk slo Storhamar i NM-finalen i 2002. Med unge Bastiansen på gullaget. Da Storhamar fikk revansj i NM-finalen seks år senere, hadde han for lengst påbegynt en etter hvert lang karriere i utlandet.

Foran sesongen 2015/16 var han tilbake i moderklubben. Etter VM i fjor ga han seg på landslaget. Kapteinen har ikke til hensikt å gi seg som leder for Frisk på isen. Det kan bli «noen» sesonger til. Men på kort sikt vil han gjerne snyte regjerende mester Storhamar for kongepokalen i NM-sluttspillet nå.

– Det gjelder at vi ikke blir for høye på oss selv. Jeg tror ikke vi vil bli det heller. Sluttspillet er en berg -og dalbane. Vi er fullt klar over at vi må vinne på bortebane også, sier Anders Bastiansen om det faktum at Storhamar har hjemmebanefordel (fire i best av syv-serien).

– Men vi har gjort det før, og vi skal prøve igjen, tilføyer han.

Den andre NM-finalen dreide seg egentlig bare om én sak. Revansje. Hjemmelaget måtte unngå en reprise av kamp én fredag. Den var en stor skuffelse sett med Frisk-øyne.

SLO TILBAKE: Garrett Thompson utlignet for Frisk og slo tilbake mot Andreas Øksnes og Storhamar i den andre NM-finalen. Til venstre Storhamar-backen Jimmy Andersson. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Innledningsvis gjorde den regjerende mesteren Storhamar alt for å stoppe Frisk fra å gjenvinne selvtillit. Da veteran Cato Cocozza ble utvist for en liten ufinhet mot Storhamars landslagsback Christian Bull, trengte

Fem minutter etter overtalls-spesialist Troy Josephs hadde satt pucken bak Frisk-keeper Nicklas Dahlberg, sørget Garrett Thompson for det finalekampen trengte i niende spilleminutt.

les også Brødrene Thoresen herjet: – Vi har presset på oss

Utligningen sto seg til første pause. Men det hadde ikke vært så ille om Frisk hadde gått til den med ledelse, selv om Storhamar-backen Kurt Davis skjøt pucken i undersiden av tverrliggeren eller innsiden av stolpen (og ut) da det gjenstod halvannet minutt av første periode.

– De var mer på, gikk mer i kroppen på oss. Vi gjorde en god tredje periode. Men det var kanskje litt for sent. Vi må være litt mer våkne på at det er sluttspill. Vi pådro oss en del unødvendige utvisninger, svarer Storhamars Steffen Thoresen på hva de må endre til kamp nummer tre på Hamar tirsdag.

NM-finalen: Best av syv kamper Storhamar vant serien og NM-sluttspillet forrige sesong. Denne sesongen ble Hamar-klubben nummer to bak Vålerenga i serien (48 kamper). Frisk Asker endte på 5. plass i serien. I sluttspillet slo de Lillehammer 4–3 i kamper (best av syv) i kvartfinalen og Vålerenga 4–2 i semifinalen. Storhamar slo Fredrikstad-klubben 4–0 i kamper i kvartfinalen og Stavanger Oilers 4–2 i kamper i semifinalen. NM-finalen om kongepokalen avvikles også i en serie best av syv kamper. Storhamar har såkalt hjemmebanefordel. Det vil si at kampene 1, 3, eventuelt 5 og 7 spilles i CC Amfi på Hamar. Lagene har møttes to ganger tidligere i NM-finalen. I 2002 vant Frisk, i 2008 Storhamar. Kamp én:

Storhamar-Frisk Asker 5–1 (1–0, 3–0, 1–1)

Kamp to:

Frisk Asker-Storhamar 4–2 (1–1, 2–0, 1–1) Vis mer vg-expand-down

Etter full bulk og kaos foran og rundt Storhamar-keeper Oskar Östlund ble Victor Björkung spilt fri og knallet inn 2–1 mot slutten av midtperioden. 66 sekunder sørget forrige sesongs Storhamar-spiller Hampus Gustafsson for en kjapp reprise.

– Frisk var mer desperate og vant flere dueller. Vi var ikke helt på tå hev og ga dem en litt for lett reise. Vi må være vondere å møte. Nå ble det for mye fiksfakseri fra vår side, sier Robin Dahlstrøm.

Han reduserte til 2–3 med snaut seks minutter igjen av ordinær spilletid, etter sugende forarbeid av Patrick Thoresen.

I den siste ordinære perioden måtte naturlig nok Storhamar sette alle kluter til. Frisk klarte imidlertid å vri seg ut av skruestikken, selv da Patrick Thoresen & co. fikk stramme den til i gjentatte overtallsspill.

Da var også en god Nicklas Dahlberg god å ha. Frisk klarte knapt å ta seg ut av egen forsvarssone.

– Jeg tror vi ledet skuddstatistikken 13–0 etter 10 minutter. Vi burde ha scoret på noen av sjansene, slik vi gjorde det på Hamar (fredag). Nå kom vi liksom inn i en dårlig sirkel, mener Steffen Thoresen.

Kyle Bonis skjøt pucken i stolpen bak Oskar Östlund med 3.30 igjen på match-uret. Det var vel Frisks eneste skikkelige målsjanse i siste periode. Storhamar-trener Fredrik Söderström tok ut Östlund to minutter før slutt, for å spille seks mot fem utespillere.

Da gikk det som det gjerne gjør. Frisk satte 4–2 i tomt Storhamar-mål, «selvsagt» ved eks Storhamar-spiller Hampus Gustafsson.

PS! Med 0.03 igjen på match-uret og etter kampslutt brøt det ut et lite slagsmål foran Dahlberg i Frisk-målet.

Publisert: 07.04.19 kl. 21:04 Oppdatert: 07.04.19 kl. 21:57