FORBANNELSEN BRUTT: New York Rangers' spillerne Mika Zibanejad (midten) feirer scoring med Mats Zuccarello (t.v.) og Chris Kreider. Foto: AP

To Zucca-mål da Rangers vant

ISHOCKEY 2018-10-24T04:31:21Z

(New York Rangers-Florida 5–2) Mats Zuccarello sto bak to av målene da New York Rangers vant 5–2 mot Florida Panthers i NHL tirsdag.

NTB

Publisert: 24.10.18 06:31 Oppdatert: 24.10.18 07:04

Etter åtte kamper hadde ikke Rangers vunnet i ordinær tid. Men i sesongens niende kamp ble forbannelsen brutt da New York-laget tok imot Panthers i Madison Square Garden.

– Det var stort. Vi hadde en dårlig første periode, men å få et mål i undertall ga et enormt løft for laget, sa Zuccarello til NHLs hjemmeside som forklaring på omvandlingen.

Kampens første mål ble satt av Florida Panthers-spilleren Vincent Trocheck i første periode. Men i neste periode ble kampen forvandlet til en målfest for hjemmelaget.

Tre minutter etter første pause sørget Mika Zibanejad for Rangers' første scoring i New York-arenaen. Elleve minutter ut i perioden kom Zibanejad med en assist til Zuccarello, som sørget for hjemmelagets andre mål. Ikke mindre enn fem minutter senere kom Zibanejad med nok en nettkjenning og sørget for Rangers tredje mål i kampen. Stillingen var da 3–1.

Martinsen skadet

Under et og et halvt minutt ut i tredje og siste periode sørget Zuccarello for nok et mål, og dermed var stillingen plutselig 4–1 til Rangers. Zuccas scoringer i kampen er de eneste i ordinær spilletid så langt i sesongen.

Mike Hoffmann scoret drøye ti minutter ut i tredje periode for Panthers, før Rangers-spilleren Kevin Hayes signerte hjemmelagets femte og siste scoring ett minutt før periodeslutt.

Zuccarello fikk 19 minutter og 46 sekunder på isen.

Rangers' to tidligere seire i sesongen har kommet etter forlengning eller på straffer. Slikt blir det ikke mye poeng av.

Nordmannen og Chicago Blackhawks-spilleren Andreas Martinsen ble vraket fra kampen laget hans spilte mot Anaheim Ducks tirsdag kveld. Martinsen har den siste tiden slitt med en ryggskade.