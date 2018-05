Thoresen irritert etter overtidstap i åpningskampen: - Ordentlig bittert

HERNING/OSLO (VG) (Norge – Latvia 2-2, 2-3 etter overtid) Norge så ut til å få en drømmeåpning på ishockey-VM. Så slo Latvia nådeløst tilbake.

– Det er ordentlig bittert. Vi blir litt passive i tredjeperioden, men vi er nære. Marginene spretter ikke vår vei, men vi ble satt under press og til slutt scorer de, sier landslagssjef Petter Thoresen til Viasat 4 etter overtidstapet mot Latvia i åpningskampen av VM.

– Jeg synes vi spiller bra, men det er målene som teller. I tredje blir vi for passive, spiller ikke bra nok med puck og er nesten ikke i angrepssonen. Da blir vi hengende etter, legger han til overfor VG.

Evighetsmaskinen Anders Bastiansen (37) og profilen Alexander Bonsaksen (31) ga Norge en pangstart på åpningskampen mot Latvia, og med 2–0 etter den første perioden så det fryktelig lovende ut for Thoresen og hans mannskap.

– Det er ikke hver gang man treffer så bra, så det var gøy, sa Bastiansen i den første pausen til Viasat 4, som viser alle de norske VM-kampene.

– Vi var litt usikre i begynnelsen, men så får vi det første målet. Og så gjør «Bonsa» det nydelige målet der, så det er deilig, fortsatte Bastiansen, som deltar i sitt 14. VM og spilte sin 110. landskamp.

Men det holdt dessverre ikke for de norske iskrigerne.

I den andre perioden reduserte latvierne ved eks-Stavanger Oilers-spiller Rudolfs Balcers, og i den tredje perioden sørget Rodrigo Abols for at lagene var like langt.

Med åtte minutter igjen å spille var det Latvia som presset på for seier, men det var Norge som var nærmest scoring før den tredje ordinære perioden var over.

Mathis Olimb trodde han hadde sendt Norge i føringen på ny med under tre minutter igjen å spille, men etter å ha brukt video for å dobbeltsjekke, kunne dommerne konstatere at pucken gikk i stolpen og i tverrligger og ut.

Fakta NORGE-LATVIA 2-3 2-0, 0-1, 0-1, 0-1

Jyske Banken Boxen, tilskuere: 8441 1. periode: 1-0 (8.14) Anders Bastiansen (Mathias Trettenes, Jonas Holøs), 2-0 (12.12) Alexander Bonsaksen (Mathis Olimb)

Skudd: 6-6 2. periode: 2-1 (26.20) Ruldolfs Balcers (Kristaps Sotnieks, Guntis Galvins)

Skudd: 6-7 3. periode: 2-2 (51.04) Rodrigo Abols

Skudd: 3-7. Totalt: 15-20 Spilleforlengelse: 2-3 (60.24) Rudolfs Balcers (Andris Dzerins) Dommere: Roman Gofman, Russland og Jozef Kubus, Slovakia Utvisninger: Norge 1 x 2 min., Latvia 3 x 2 min.

– Nærmere kommer du ikke, konstaterte Espen «Shampo» Knusten for Viasat.

Og på overtid var det Latvia som trakk det lengste strået.

24 sekunder ut i overtiden snurret Balcers snurret rundt med det norske forsvaret, rundlurte Haugen i det norske buret og sørget for latvisk jubel. Dermed ble det bare ett poeng for Norge i åpningskampen i VM.

– Vi blir småfeige utpå der. Det var utrolig synd med 2–0 der, og vi taper etter forlengning, sier Tommy Kristiansen til overfor VG.

– Jeg synes Latvia vinner fortjent, mener «Shampo».

PS: Allerede søndag venter en ny kamp for Petter Thoresen og hans mannskap. Da står Tyskland på motsatt hallhalvdel.

SLIK SPILTE NORGE:

Målvakter:

3

Lars Haugen med avgjørende, god redning rett for Bastiansen 1-0. Kan ikke lastes for Latvias redusering ved Balcers (eks Stavanger): Over høyre skulder i nettaket. Men kanskje for utligningen, som lå i luften. Lurt trill rundt av matchvinner Balcers 24 sekunder inn i spilleforlengelsen.

Backer:

3

Jonas Holøs som vanlig en ener, med veteran Alexander Bonsaksen som en god nummer to - og målscorer igjen (Norges toppscorer i OL). De øvrige bør få opp frekvensen i benflyttingen; havnet bokstavelig talt ofte på hælene. God VM-debut for Villiam Strøm (27).

Løpere:

3

Thomas Valkvæ Olsen (25 mål i Allsvenskan) skadet før kampstart, dermed var all offensiv kraft samlet i førsterekken Olimb x 2 med Getligaens toppscorer Tobias Lindström, som burde scoret på én av mange gode målsjanser. Veteran Anders Bastiansen (37) sørget for det første målet og styrket selvtillit. Nummer to (Bonsaksen): Målgivende Mathis Olimb, Ken André Olimb sterk og lur foran Latvias keeper.

Trener:

3

Petter Thoresen fikk ikke starten han ønsket; Latvia utlignet med ni minutter igjen av ordinær spilletid og hans gamle læregutt Rudolfs Balcers avgjorde for Latvia i spilleforlengelsen.

Men ett poeng etter at gruppemotstandere Danmark (2) og Tyskland (1) innbyrdes delte poengene fredag, er ok. Pluss for lovende overtallsspill, minus for manglende uttelling. Med Thomas Valkvæ Olsen tilbake mot Tyskland søndag, bør kraftfulle Tommy Kristiansen løftes opp fra fjerderekken for å skape større offensiv tyngde bak førsterekken med Olimb-brødrene og Lindström.

Vurdert av Øystein Jarlsbo og Vegard Aulstad

