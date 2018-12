SUSPENDERT: Andreas Heier har fått to kampers karantene i Allsvenskan. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Norsk landslagsspiller utestengt for homohets: - Jeg ber om unnskyldning

ISHOCKEY 2018-12-05T15:40:12Z

Andreas Heier (25) kalte en motspiller for «jävla bögjävel», nå straffes han for kommentaren.

Publisert: 05.12.18 16:40 Oppdatert: 05.12.18 18:03

Heier, som har 27 landskamper for Norge i ishockey, har fått en karantene på to kamper for kommentaren.

Det var under helgens kamp mot Södertälje i Allsvenskan (nivå to i Sverige) at Heier, som spiller for Panteren, kalte en motspiller for «jävla bögjävel». Han har i en uttalelse unnskyldt seg, og utdyper til VG:

– Jeg ber om unnskyldning for det som skjedd. Jeg angrer veldig på det som ble sagt, og må være klokere i mine valg av ord i kampens hete. Jeg har ingenting imot homoseksuelle. Dette hører ikke hjemme noe sted, og jeg skammer meg over det som skjedde, skriver Heier i en sms til VG.

Heier har spilt flere sesonger for Stjernen i norsk ishockey. Han var sist med i Petter Thoresens landslagstropp i firenasjonsersturneringen i Polen i november.

– Dette er uakseptabel språkbruk og strider mot ishockeyens verdier, skriver disiplinærstyret i sitt vedtak om dommen.

Det er ikke første gang i svensk hockey at lignende kommentarer straffes denne sesongen. I høst fikk Malmö-spiller Marcus Sylvegård to kampers karantene for en sexistisk kommentar under kamp mot Djurgåden.