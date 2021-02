FORVIST TIL UTEIS: Ishockeylandslagets VM-veteran Martin Røymark (34) og hans lagkamerater i toppserieklubben Vålerenga fikk i all hast leid en treningstime på Frogner stadion da FHI forlenget stengingen av klubbens hjemmearena Jordal Amfi. Foto: Odin Jæger

Landslagsveteran ute i kulda: Idyllisk – men ikke toppidrett

JORDAL AMFI/FROGNER STADION (VG) Vålerengas Martin Røymark (34) minnes barndommens lek på «løkka» og synes det er idyllisk i den solgnistrende kulden. Men landslagsveteranen understreker at toppserielagets corona-økt på Frogner stadion ikke er «ordentlig» trening.

– Dette er bedre enn å ligge på sofaen. Men det kan ikke sammenlignes med ordentlig og vanlig trening. En sak er forberedelser til Fjordkraft-ligaen (eliteserien i ishockey), en annen at vi ikke vil være konkurransedyktig til VM hvis vi må holde på slik, sier Martin Røymark til VG.

Sist lørdag forsto Vålerengas spillere, trenere og støtteapparat det slik at de fra i dag, onsdag 3. februar, igjen kunne få lov til å trene i klubbens splitter nye hjemmearena Jordal Amfi.

Det trodde de fortsatt tirsdag kveld 2. februar. Da ga imidlertid Folkehelseinstituttet (FHI) beskjed om at alle ishaller i ring 1 – vel å merke i det nye smittevernringsystemet – fortsatt skulle være stengt, i alle fall frem til 10. februar.

ADGANG FORBUDT: En Vålerenga-trio er på vei til Frogner stadion etter å ha hentet ishockeyutstyret sitt i garderobene i Jordal Amfi – som er stengt av helsemyndighetene. Foto: Jostein Magnussen

Det vil si at Oslo-klubbene Vålerenga, Manglerud Star og Grüner – og Sarpsborg-klubben Sparta – ikke får lov til å trene i ishallen de vanligvis trener i frem til rett før seriespillet per nå er planlagt gjenopptatt. Stjernen, Spartas naborival i Fjordkrtaft-ligaen, får derimot lov. Fredrikstad-klubben hører ikke hjemme i ring 1.

Etter det VG kjenner til, har Sparta onsdag bedt sin ordfører og kommunelege om å «se på saken» på bakgrunn av at kun tre av 26 spillere i toppserielaget nå ikke har vært smittet av covid-19.

UTEGARDEROBE: Vålerengas eliteseriespillere Colin Spaberg Olsen (fra venstre), Andreas Stene og Thomas Olsen måtte skifte utenfor garderobene på Frogner stadion foran lagets første økt på den ærverdige skøytestadion onsdag. Foto: Odin Jæger

Comet i Halden, Furuset og Hasle Løren i Oslo, alle i 1. divisjon herrer, og Hasle Løren, Grüner og Vålerenga i kvinnenes eliteserie, må også forholde seg til at dørene til deres ishaller er stengt minst en uke til.

– Det er et drastisk tiltak å ta fra noen muligheten til å utøve yrket sitt. Men jeg regner med at FHI har godt grunnlag og god nok dokumentasjon for å fatte beslutninger av en slik karakter, sier Vålerengas sportssjef Frikk Juell.

Han leide straks treningstid på ærverdige Frogner stadion onsdag klokken 11.30 – litt senere enn vanlig for å slippe morgenkulda – da han tirsdag kveld via Bymiljøetaten i Oslo kommune mottok FHIs «adgang forbudt»-ordre.

TOPP OG BREDDE: Vålerengas toppserielag samles rundt trener Roy Johansen mens annet skøytepublikum driver med sitt i bakgrunnen. Foto: Odin Jæger

– Jeg forstår det fordi regjeringen setter regler. Politikerne tar beslutninger, sikkert påvirket av mediene, og det må vi forholde oss til, svarer Martin Røymark på spørsmål om han skjønner for årsaken til at hans Vålerenga nå spinner rundt på den kuldesprø isen på Oslos vestkant – sammen med hobbyskøyteløpere av alle slag.

– Om jeg er enig, er en annen sak. Jeg skjønner ikke hva som er sikrere ved å gå her i stedet for i Jordal Amfi, tilføyer han.

Seks uker stans Toppserien i ishockey for herrer – Fjordkraftligaen – ble besluttet stanset fredag 8. januar på grunn av smitteutbrudd i flere lag. Opprinnelig skulle den ha kommet i gang 4. februar. Nå er re-starten utsatt til 18. februar. Da serien etter en utsettelse startet 3. oktober var det planlagt for flere alternativer med hensyn til avvikling av serie- og sluttspill – på grunn av corona-epidemien. I utgangspunktet 45 seriekamper og avslutning av serien 13. mars. Det er nå redusert til 36 kamper og avslutning a serien 20. mars. Storhamar topper serietabellen med 53 poeng etter 24 kamper. Frisk Asker på 2. plass har 52 poeng etter 23 kamper. Deretter følger Vålerenga (25 kamper) og Stavanger (24). Sparta har spilt færrest kamper: 19 – Narvik flest: 27 Ishockey-VM går i Riga i Latvia 21. mai til 6. juni. Vis mer

Han mener de moderne fasilitetene i milliardarenaen på østkanten ville ivaretatt smittevern på en god måte. Spillerne kunne i mindre grupper benyttet en rekke garderober og skjermede rom i anlegget, for så å trene inne i varmen på kunstisen – som de frem til nylig har gjort siden åpningen i høst.

Etter dispensasjon fikk de onsdag morgen lov til å gå inn i Jordal Amfi for å hente beskyttelsesutstyr, køller og skøyter, for å være i stand til «trene» på Frogner stadion.

Generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund (NIHF) svarer «det følger ringtankegangen» på spørsmål om han synes ishallstengingen er forholdsmessig.

– Der smitterisikoen er stor, innføres disse tiltakene – og det gjelder ishaller spesielt. Inneklimaet her har vist seg «bra» for smittespredning. Vi kan like det eller ikke. Det er faglig begrunnet, sier Ottar Eide.

USIKRE TIDER: Vålerengas trener Roy Johansen og sportssjef Frikk Juell under eliteserieklubbens iskalde økt på Frogner stadion onsdag. Foto: Odin Jæger

– De stenger ikke mer enn de må, tilføyer generalsekretæren i NIHF.

Frikk Juell sier at han også har vurdert å leie treningstid i ishockeyhallen Jar Isforum i ishallåpne Bærum, et kvarters bilvei fra Jordal Amfi.

– Gutta tar dette ok. Men vi begynner å bli sultne etter ordnede forhold. Det er lite av dette som minner om toppidrett, sier han.

Vålerengas sportssjef sier også at han skulle ønske de var involvert i prosessen underveis – før FHI forlenget ishallstengingen – og han håper det vil skje «fremover».

– Jeg tror det er viktig å få all dokumentert fakta på bordet, og sammen se på tiltak som både ivaretar arbeidsplassen til spillerne, som dette er, og det helsemessige sier Frikk Juell.

Ottar Eide sier at planen fortsatt er restarte Fjordkraft-ligaen 18. februar. Men han mener klubbene ikke vil våge å gjøre det hvis regjeringen i «krisepakke 4» kutter ut kompensasjonen for avlyste kamper, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar.

– Vi har fått klare signaler på det. Uten kompensasjonsordning tør de ikke fortsette, i alle fall hvis de skal kunne drive forsvarlig økonomisk, sier han.