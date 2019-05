SØNN, FAR, LANDSLAGSSJEF: Patrick Thoresen (35) har slitt med en kne- og muskelskade de siste ukene, men ble tatt ut til landslagssjef Petter Thoresens (57) VM-tropp torsdag. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Patrick Thoresen blir VM-joker: Står over de første kampene

Patrick Thoresen (35) tror ikke han blir spilleklar før Norges tredje eller fjerde kamp i VM. Ishockeylandslagets mest kjente spiller internasjonalt omtaler seg selv som «joker» foran mesterskapet i Slovakia.

– Jeg er fortsatt bekymret for hvordan kneet vil fungere, hvordan jeg vil håndtere det, i nærkampene. Jeg starter ikke VM, men kan komme inn som joker etter hvert. Mot Sverige eller Sveits. Det er mest realistisk, sier Patrick Thoresen ti VG i forbindelse med landslagssjef Petter Thoresens offentliggjøring av VM-troppen torsdag.

Den tidligere NHL- og KHL-spilleren pådro seg kneskaden i Storhamars NM-semifinaleserie mot Stavanger i slutten av mars. Han ble tvunget til å stå over Hamar-klubbens siste og avgjørende finalekamp mot norgesmester Frisk Asker.

– Gjør det vondt?

– Ja, det hugger til når jeg kommer i «såre» situasjoner. Men det (kneet) får ingen hevelser, og det er ikke vondt dagen derpå. Sånn sett er det positivt, svarer Patrick Thoresen.

Ishockeylandslaget i VM i Bratislava og Kosicé 10. til 26. mai Keepere:

Henrik Haukeland, Henrik Holm, Jonas Arntzen.

Arntzen var ikke med i VM i fjor. Lars Haugen, som har vært førstevalg siden 2011, har takket nei Backer:

Jonas Holøs, Alexander Bonsaksen, Johannes Johannesen, Christian Bull, Stefan Espeland, Mattias Nørstebø, Erlend Lesund, Christian Kåsastul

De tre siste er nye sammenlignet med VM-troppen i Danmark for ett år siden. Borte fra den er Villiam Strøm, Daniel Sørvik og Dennis Sveum Løpere:

Kristian Forsberg, Michael Haga, Patrick Thoresen, Mats Rosseli Olsen, Andreas Martinsen, Tommy Kristiansen, Tobias Lindström, Mathis Olimb, Thomas Valkvæ Olsen, Alexander Reichenberg, Niklas Roest, Martin Røymark, Mathias Trettenes, Sondre Olden

Patrick Thoresen, Mats Rosseli Olsen, Andreas Martinsen, Alexander Reichenberg og Sondre Olden er nye spillere sammenlignet med VM-troppen i fjor. Borte fra den er Anders Bastiansen, Steffen Thoresen, Ludvig Hoff, Ken André Olimb og Eirik Salsten Totalt er ni spillere borte fra Petter Thoresens VM-lag i Herning i mai i fjor Vis mer vg-expand-down

Han har trent på is den siste uken. Men ikke sammen med resten av landslaget. Landslagets assisterende trener Sjur Robert Nilsen har imidlertid drevet ham hardt med spesifikk skøytetrening. Patrick Thoresen plages også av en vond «rotasjonsmuskel» ved ribbenene. Derfor har han ikke kunnet bedrive skuddtrening.

Han sier at han «kommer til å spille», men at han ikke vet når. Det er uaktuelt for ham å spille Norges siste treningskamp foran VM-premieren 10. mai, mot vertsnasjonen Slovakia i Kosicé 7. mai.

– Det ville være dumdristig. Jeg vil ikke risikere noe der. Jeg kan komme inn mot Sverige eller Sveits. Vi får bare ta det når vi kommer ned dit, sier Patrick Thoresen.

Norge møter regjerende verdensmester Sverige i sin tredje kamp mandag 13. mai og forrige VMs finalist Sveits i sin fjerde kamp onsdag 15. mai. Deretter følger de for Norges del viktigste kampene med tanke på kvartfinalesjanser og å unngå å rykke ned til 1. divisjon: Østerrike, Italia og Latvia.

– Det er mange «nygamle» som er kommet inn. De er kjent med spillergruppen. Jeg vil tro det er positivt, svarer Patrick Thoresen på spørsmål om Norges lag er bedre nå sammenlignet med det i VM i fjor.

PS: Ni spillere er borte fra det, de ni «nye» er løperne Patrick Thoresen, Andreas Martinsen, Mats Rosseli Olsen, Sondre Olden og Alexander Reichenberg, backene Mattias Nørstebø, Erlend Lesund, Christian Kåsastul, keeper Jonas Arntzen.

