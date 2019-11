STORKAMP I KVELD: Vålerenga-trener Roy Johansen avbildet på trening før sesongstart. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vålerenga-treneren før Storhamar-duellen: – Ble rundspilt sist

Det er et Vålerenga-lag litt på defensiven, bokstavelig talt, som spiller borte mot erkerivalen tirsdag kveld. Storhamar-kaptein Patrick Thoresen (36) fryder seg over at to virkelig store kamper står for tur.

– Det vekker noe i en hedmarking når Vålerenga kommer på besøk. Ikke bare meg som spiller, men folkene her også. Kampene mot Vålerenga er ekstremt morsomme, og for tilskuerne, sier Thoresen til VG dagen før det «smeller» i CC Amfi i Hamar.

Bak suverene serieleder Stavanger er det tett, etter at lagene har spilt 15 og 16 kamper av grunnserien. Bare ett poeng skiller Storhamar på annenplass og Vålerenga på tredje. Frisk Asker er ett poeng bak Vålerenga igjen og har én kamp til gode. Vålerenga har altså bortekamp mot Storhamar først, og så venter det en tur til Askerhallen søndag.

– Det er to tøffe bortekamper som kommer tett, og vi skal virkelig få testet oss, sier Vålerenga-trener Roy Johansen til VG.

Oslo-laget som vant grunnserien i fjor har mistet spillere som Brede Csiszar, Morten Ask, Martin Laumann Ylven, og Andreas Heier, for å nevne noen.

FRYDER SEG: Patrick Thoresen, her fra sluttspillet forrige sesong, har to store kamper å se frem til sammen med Storhamar-lagkameratene denne uken. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Med tanke på alle spillerne vi har mistet, så har det vært bra resultatmessig. Vi har vært gjerrige bakover, og sluppet inn færrest mål etter Stavanger. Den defensive tryggheten vet vi må sitte mot Storhamar og Frisk Asker også, hvis vi skal ha håp om å få med oss poeng, legger Johansen til.

Det er en drøy måned siden Storhamar vant 2–1 borte mot Vålerenga.

– Vi er fornøyde med poengene, men ble rundspilt sist vi møtte Storhamar. Da var vi veldig langt unna å ta poeng. Vi har noen hakk opp å heve oss, men det er morsomt at det er såpass tett på øvre halvdel, understreker Johansen.

Vålerenga var da også svært nær å tukte Stavanger Oilers i oppgjøret for kort tid siden, men tapte til slutt 1–2 etter straffer.

For Thoresen og Storhamar blir Vålerenga-besøket, som sendes direkte på TV 2 Sumo kl. 19.00, generalprøve til mjøsderbyet på lørdag mot Lillehammer i Håkons Hall. Med 9–10.000 tilskuere og full fest.

– Jeg tror bare det er en fordel at de kommer så tett på. En litt trist og «vanlig» bortekamp på en tirsdag, og så rett til det koket i Håkons Hall kan bli litt voldsomt. Nå får vi to kamper med skikkelig trykk, og jeg gleder meg enormt, sier Thoresen som fylte 36 år i forrige uke.

– Hvilken kamp er viktigst å vinne – mot Vålerenga eller Lillehammer?

– Åhhhh, den er vanskelig ... Vi går for seks poeng. Alle kamper er viktige for oss, jeg tror jeg må si det sånn, avslutter veteranen.

