Norge sikret fornyet plass i A-VM etter forløsende tredjeperiode

BRATISLAVA/OSLO (VG) (Italia – Norge 1-7) Norge beholder plassen i A-VM også neste år. Det ble klart etter seieren mot Italia, der hockeygutta scoret seks (!) i periode nummer tre.

Oppdatert nå nettopp







Etter fire strake tap har det blitt to strake seirer for Petter Thoresens menn.

På selveste 17. mai ble Østerrike slått 5-3. Dagen derpå fortsatte festen med 7-1 mot Italia.

Nå er det ikke lenger mulig for Norge å havne på den ene nedrykksplassen. Den står mellom nettopp Østerrike og Italia, som møtes mandag.

les også Hat trick-Bull: – Keeper-Holm var stor

1–0: Her innser Tobias Lindström (nummer 18) at styringen til Alexander Reichenberg har endt i mål. Foto: VASILY FEDOSENKO / REUTERS

VG Live: Les utfyllende referat fra kampen her!

Norge var storfavoritt mot et Italia-lag som kom til kampen uten scoringer i mesterskapet, men det tok tid før de norske iskrigerne fikk uttelling.

15 minutter og 23 sekunder var gått da Alexander Reichenberg styrte skuddet fra Erlend Lesund i mål.

Hockeystudio: Siste nytt om hockeygutta her!

Fem minutter før var italienerne svært nær ved å sende sjokkbølger gjennom ishallen i Bratislava, men Henrik Holm vartet opp med en dobbeltredning.

Den andre perioden endte uten scoringer, men så tok det fullstendig av i den tredje.

1.47 var gått av den da Mathias Trettnes fikk pucken foran mål og hamret inn 2-0, og så skjedde det utrolige.

Armin Helfer sendte pucken foran det norske målet, og via Angelo Miceli gikk den også inn. Italienerne jublet ellevilt, men måtte holde pusten litt.

FØRSTE GANG: Italienerne feirer mål i hockey-VM i Slovakia. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

Scoringen ble gransket på video, men der kom dommerne til at pucken traff leggen på italieneren og inn - og ikke i skøyta og inn. Dermed ble scoringen stående.

Spenningen levde ikke veldig lenge. Michael Haga styrte inn 3-1 på pass fra Thomas Valkvæ Olsen, før Tobias Lindström, Sondre Olden, Martin Røymark og Stefan Espeland fastsatte resultatet til hele 7-1.

Tirsdag er Latvia norsk motstander i den siste gruppespillskampen.

VG kommer tilbake med mer!

VG-børsen:

Kampkarakter:

Keeper

Henrik Holm

Norges målvaktsduo med 160 redninger etter fem kamper, mens italienernes duo kunne vise til historisk rekord 234. Holm reddet Norge fra ydmykende 0–1 etter 11 minutter, og italiensk utligning i norsk undertall etter 25 minutter. Kunne lite gjøre med reduseringen.

Backer

Holøs-Bonsaksen-Lesund-Espeland-Johannesen-Bull-Kåsastul-Nørstebø

Veteran Bonsaksen (minus 7) og offensive Espeland (minus 5) med mulighet til å rette opp samlet svak pluss/minus (på isen ved forlengs/baklengs 5 mot 5). Holøs/Bonsaksen surret da Italia fikk kampens første beste målsjanse. Bull skudd-oppildnet fra start etter hat trick mot Østerrike. Lesund fikk fortjent mye spilletid. Ellers så som så med den ene og den andre.

Løpere

Olimb-Thoresen-Olden-Trettenes-Haga-Valkvæ Olsen-Lindström-Martinsen-Reichenberg-Roest-Forsberg-Røymark

Her hadde blant mange andre Thoresen en god sjanse til å slette mål-nullen (han burde gjort 2–0 etter 37. min). Reichenberg rykket opp til beste målpoengjeger (5) da han scoret sitt andre VM-mål: Forbilledlig oppstilling foran keeper, styring «på tennis» til 1–0. Forsberg dekket skudd «Forsberg-style» da Italia presset for utligning i overtall nær halvveis. Haga kunne ha scoret, Martinsen kunne ... Trettenes gjorde det - pang - i 42. spilleminutt, Haga med fiks styring - efter fiks Valkvæ Olsen-pasning - og Lindström la (den unødvendige) spenningen død med sitt tredje VM-mål.

les også Patrick Thoresen: – Vet at jeg har mer inne

Trener/coaching

Petter Thoresen

Norge måtte vinne og var storfavoritter for første gang siden siste kamp i VM i fjor (seier 3–0 over Sør-Korea). Italia hadde ikke maktet å score mål i løpet av fem kamper, og sluppet inn 38 (Norge 11–28). Alt lå til rette for et lite mål-fyrverkeri. Det kom i 3. periode: Fem mål i løpet av 10 minutter. Men «tam forestilling» er dekkende. Ett mål på 14 skudd i 1. periode, fordi svært få var villig til å styrte inn mot Italias mål. Første overtallsspill betegnende nok lite mål-styrt. Såkalt vanskelig kamp og motstander, men dette var antakelig dette gruppespillets svakeste oppgjør.

les også Hockeygutta får svensk slakt: – Alle vil være «Zucca»

PS! Norges siste kamp i gruppespillet og VM er mot Latvia tirsdag. Italias siste er mot Østerrike mandag. Østerrike (0 poeng) har igjen Tsjekkia søndag og Italia mandag. Latvia (6 poeng) tapte 1–3 for Russland lørdag. Latvierne har igjen Sverige mandag og Norge tirsdag. Norge kan med andre ord ende som nummer fem i gruppen og på 10. plass totalt (13. plass i fjor).

Vurdert av Øystein Jarlsbo

Publisert: 18.05.19 kl. 18:29 Oppdatert: 18.05.19 kl. 18:43