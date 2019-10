TID FOR REVANSJ: Mats Zuccarello spilte fire kamper for sin nye klubb Minnesota Wild før han pådro seg en skade. Bildet er fra den første i grunnseien mot Nashville Predators og Colton Sissons (2–5) 3. oktober. Foto: Mark Humphrey / AP

«Zucca» klar etter skade - møter superstjernen McDavid

Mats Zuccarello (32) har stått over fire kamper etter en begredelig sesongstart for sin nye klubb Minnesota Wild. Natt til onsdag er han klar for «comeback» på hjemmebane - mot NHLs beste lag og superstjernen Connor McDavid (22).

– Jeg er klar hvis laget trenger meg. Jeg skal snakke med «the trainers» (medisinsk støtteapparat) og høre hva de mener. Men hvis det var opp til meg, vil jeg spille, uttalte Mats Zuccarello til lokale medier i St. Paul etter Minnesota Wilds formiddagstrening mandag.

Det var første gang Mats Zuccarello deltok i en obligatorisk trening siden han ni dager tidligere spilte sin siste kamp, mot Pittsburgh Penguins (4–7) lørdag 12. oktober.

Til en lokal radiokanal sier han at det var forfriskende og at han har savnet å være i garderoben «sammen med gutta».

Natt til onsdag 02.00 norsk tid venter Edmonton Oilers, for øyeblikket NHLs beste lag i en totaltabell.

– Er det for tidlig?

– Jeg tror alle kan spille en hvilken som helst dag, svarer Mats Zuccarello på radiokanalens spørsmål.

SUPERSTJERNE: Kanadiske Connor McDavid er bare 22 år gammel, men har i flere år ligget i toppen av målpoeng-statistikkene. Foto: JASON FRANSON / The Canadian Press

Minnesota Wilds treneren Bruce Boudreau mener Norges eneste NHL-spiller vil være klar for kamp, hvis han gir ham beskjed om at han skal det.

Oilers har vunnet syv av ni kamper i ordinær spilletid, og bare tapt en. I motsatt ende av tabellen ligger Minnesota Wild. Nest sist av 31 lag, med to seirer etter åtte kamper. To-poenger nummer to kom mot Montreal Canadiens (4–3) hjemme i Excel Energy Center i St. Paul natt til mandag norsk tid.

– Alt dreier seg om selvtillit. Jeg kan kjenne det etter kampen i går (søndag i St. Paul) og i dag. En seier gjør mye for kroppen din, tankene dine og bare det å få gode følelser, sa Mats Zuccarello i et intervju publisert på Minnesota Wilds hjemmeside mandag.

Med tanke på Wilds grufulle start, påpeker «Zucca» at han har vært med på det før – for så å se det snu. Med New York Rangers, da sesongen endte med Stanley Cup-finale etter foregående tapsrekke på syv.

I forrige uke ble han registrert som «injured reserve». Det vil si at Minnesota Wild kunne kalle opp en erstatter fra farmerlaget, uten av klubben måtte inkludere Zuccarellos lønn (cirka 55 mill. per sesong) under NHL-klubbenes lønnstak.

Nå må han formelt tas av skadelisten, og Wild må sende en spiller tilbake til farmerlaget, for at han skal kunne spille mot Edmonton Oilers.

Mats Zuccarello trente i en rekke med Jordan Greenway og kaptein Eric Staal mandag. Ingen av de tre har scoret mål så langt denne sesongen. Zuccarello har heller ikke i løpet av fire kamper stått for målgivende pasning. I statistikken er han registrert med fattige tre skudd totalt. Minnesota Wild har scoret 18 mål etter åtte kamper – og har minus 14 i målforskjell.

Det står i sterk kontrast til Edmonton Oilers, som har scoret 31 mål og har pluss 10 i målforskjell – med en kamp flere spilt enn Wild. Brad Hunt er Minnesotas toppscorer med tre mål, Edmontons James Neal har scoret ni. Hunt er også Wilds beste målpoengjeger med fem, Edmontons bestemann har 17 målpoeng.

Det er superstjernen Connor McDavid. Oilers 22 år gamle kaptein har scoret fem mål og lagt 12 målgivende pasninger på ni kamper. McDavids rekkekamerat Leon Draisaitl er hakk i hæl. Tyskeren har scoret seks mål og lagt 10 målgivende pasninger.

