USIKKER OG UTE: Patrick Thoresen (t.v.) er skadet og usikker når det gjelder VM-deltagelse i Bratislava om to uker. Steffen Thoresen ble vraket av hockeybrødrenes far, landslagssjef Petter Thoresen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Steffen Thoresen ble VM-vraket av pappa: – Selvfølgelig er jeg skuffet

Storhamar-spiller Steffen Thoresen (33) innrømmer overfor VG at han ble skuffet da faren hans, landslagssjef Petter Thoresen (57), ga ham beskjed om at han er vraket fra VM-laget.

Mindre enn 10 minutter siden







– Jeg hadde håpet å bli tatt ut til kampene mot Danmark, for å kunne vise meg frem. Men jeg fikk beskjed en dag før uttaket. Selvfølgelig er jeg skuffet. Men det er bare å jobbe og kjempe på videre, sier Steffen Thoresen til VG.

Norge spiller mot Danmark i «Nordic cup» på hjemmebane i Lørenskog fredag og lørdag. Det er ishockeylandslagets siste to kamper før landslagssjef Petter Thoresens endelige VM-uttak. Norges siste oppkjøringskamp før VM i Slovakia 10. til 26. mai er mot vertsnasjonen 7. mai.

Petter Thoresen tok ut Steffen Thoresen til OL i Pyeongchang og VM i danske Herning i fjor. Det uttaket var omdiskutert og ble gjenstand for kritikk.

Se hockey på VG+: Vi sender landskamp både fredag og lørdag

Konfrontert med det, og det faktum at han har droppet Steffen Thoresen denne gangen, svarer Petter Thoresen til VG at han har hatt sin yngste sønn «i tankene hele tiden» – men «det var ingen selvfølge» at han ville bli tatt ut.

– Kritikken av Steffen i fjor var uberettiget. Jeg hadde ikke noe problem med det valget da. Nå har andre profiler med offensive kvaliteter kommet til. I fjor var det mange forfall, og 14 spillere fra Get-ligaen. Det er ikke så mange nå. Dermed tok jeg det valget at han ikke skal være med, sier Petter Thoresen.

Norge mot Danmark fredag og lørdag: Keepere: Henrik Haukeland, Henrik Holm Backer: Alexander Bonsaksen, Christian Bull, Stefan Espeland, Jonas Holøs, Johannes Johannesen, Christian Kåsastul, Erlend Lesund, Dennis Sveum Løpere: Kristian Forsberg, Michael Haga, Jørgen Karterud, Tommy Kristiansen, Tobias Lindström, Andreas Martinsen, Jacob Lundell Noer, Mathis Olimb, Thomas Valkvæ Olsen, Alexander Reichenberg, Niklas Roest, Martin Røymark, Andreas Stene, Mathias Trettenes Vis mer vg-expand-down

Han påpeker at spillere som Andreas Martinsen, Mats Rosseli Olsen, Sondre Olden og Alexander Reichenberg er klare for VM i Bratislava. Det var de ikke i forbindelse med mesterskapet i Danmark for ett år siden. Det var heller ikke hans eldste sønn, Patrick Thoresen (35). Hans VM-deltagelse nå er usikker.

Da «måtte» Norge, ifølge Petter Thoresen, stille med et lag bestående av nesten to rekker (seks spillere) med spillertyper som Steffen Thoresen.

– Det er flere unge spillere med «skills» (tekniske ferdigheter) nå. Det er ikke plass til å mange grovarbeidere som i fjor, bekrefter Steffen Thoresen – som tilhører siste kategori.

Petter Thoresen trekker også frem Michael Haga når det gjelder spillere som har «tatt klyv» siden forrige VM. Haga var med i Herning, men er blitt en mye bedre spiller i løpet av sin siste sesong i svenske Mora. Det har også backen Erlend Lesund, som ble vraket rett før 2018-VM.

Ps! Ken André Olimb (30), en av Norges beste mesterskapsspillere siden VM-debuten i 2010, kan ikke spille VM i Bratislava. Han pådro seg en skulderskade i sin nest siste kamp for Düsseldorf i sluttspillet i Tyskland.

Publisert: 26.04.19 kl. 12:45